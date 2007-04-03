Козак-характерник написав:Маржиналка і ф'ючі - це тема, що привнесла родзинку в світ крипти. Тепер ті, хто без плеча або інвестори можуть голодати досить тривалий час. Інтрадейщики і скальпери - еліта. Саме вони визначають ціни і коливання. І ласують морозивом щодня, а не постяться і обжираються раз на рік чи пів. Таке харчування шкідливе, треба їсти щодня. Бо шлунок хворий буде.
Висновок: під лежачий камінь, вода не тече. Жість шустріть примушує.
Некогда этой х-ней страдать. Одно дело: зашел в позицию и сидишь себе ждешь нового туземуна. А другое - дневать и ночевать у монитора, ловя копейки. И потом все равно пропустить реально глобальное движение (потому что риск-менеджмент, 5% каклеты и вся куйня). Это не наш путь.
Раніше теж так думав. Але практика показала хибність цієї позиції. Втім, хтось полюбляє смакувати кавуньчика, а хтось свинячого хрящика... В кожного самурая свій путь. По ітогу місяця депо приростив 416%. Бітмех + банан. Без туземунів усяких.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав:Маржиналка і ф'ючі - це тема, що привнесла родзинку в світ крипти. Тепер ті, хто без плеча або інвестори можуть голодати досить тривалий час. Інтрадейщики і скальпери - еліта. Саме вони визначають ціни і коливання. І ласують морозивом щодня, а не постяться і обжираються раз на рік чи пів. Таке харчування шкідливе, треба їсти щодня. Бо шлунок хворий буде.
Висновок: під лежачий камінь, вода не тече. Жість шустріть примушує.
Некогда этой х-ней страдать. Одно дело: зашел в позицию и сидишь себе ждешь нового туземуна. А другое - дневать и ночевать у монитора, ловя копейки. И потом все равно пропустить реально глобальное движение (потому что риск-менеджмент, 5% каклеты и вся куйня). Это не наш путь.
Раніше теж так думав. Але практика показала хибність цієї позиції. Втім, хтось полюбляє смакувати кавуньчика, а хтось свинячого хрящика... В кожного самурая свій путь. По ітогу місяця депо приростив 416%. Бітмех + банан. Без туземунів усяких.
Козак, заберите мои деньги в управление. Мне много не надо. 20% в месяц. 396 оставляйте себе за управление деньгами.
airmax78 написав:Козак, заберите мои деньги в управление. Мне много не надо. 20% в месяц. 396 оставляйте себе за управление деньгами.
Такі гроші можна відносно легко заробити, провівши лише одну операцію на день з профітом 1%. Не лініться, а працюйте! І ми разом бум пити каву з морозивом! Щодня! І панянки в кабаре нам канкан танцюватимуть!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
airmax78 написав:Козак, заберите мои деньги в управление. Мне много не надо. 20% в месяц. 396 оставляйте себе за управление деньгами.
Такі гроші можна відносно легко заробити, провівши лише одну операцію на день з профітом 1%. Не лініться, а працюйте! І ми разом бум пити каву з морозивом! Щодня! І панянки в кабаре нам канкан танцюватимуть!
airmax78 написав:Козак, заберите мои деньги в управление. Мне много не надо. 20% в месяц. 396 оставляйте себе за управление деньгами.
Такі гроші можна відносно легко заробити, провівши лише одну операцію на день з профітом 1%. Не лініться, а працюйте! І ми разом бум пити каву з морозивом! Щодня! І панянки в кабаре нам канкан танцюватимуть!
Ні. За вашою формулою мінімум 20 операцій на день (тому що не можна ризикувати понда 5% від каклети) і більшість успішних з профітом понад 1%. Тобто цілодобово перед монітором з перервами на попісять.
Козаче, вибачай.... Але ти досі нічого не утямив. Ти можеш 10днів підряд тягати по 1-3% в день, і почнеш зазнаватись та вважати себе трейдером від Бога(що ми вже побачили), а на 11ий день отримати -30-40% або ліквід.
OptiX написав:Козаче, вибачай.... Але ти досі нічого не утямив. Ти можеш 10днів підряд тягати по 1-3% в день, і почнеш зазнаватись та вважати себе трейдером від Бога(що ми вже побачили), а на 11ий день отримати -30-40% або ліквід.