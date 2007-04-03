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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1856185718581859

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 153
1) дно вже було пройдено
25%
39
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 11:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Жити по новому!


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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:57

  Козак-характерник написав:Визнаю, що я був лохом. Закидуйте мене какашками. :(


А коровьими и слоновьими лепешками можно?? :mrgreen:
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osafly
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:11

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Визнаю, що я був лохом. Закидуйте мене какашками.


А коровьими и слоновьими лепешками можно??

Можна. Моя мука буде мені ж й наука.... :) Падали й підіймались... :)

За звичаєм обраний кошовий отаман мусив двічі відмовлятися від булави і лише за третім разом взяти її до рук. Щоб він не забував свого місця і не зневажав рядових козаків і взагалі козацтво, старі січовики посипали його голову піском або мазали багнюкою. То обирайте іншого отамана!



П.С. Трейдінг - це бомбезна тема, щоб пізнати себе, який ти менеджер: ефективний чи ні? І тут ти платиш за помилки власними грошима. Це самодисциплінує. Впав, підводься! Роби висновки з помилок, вдосконалюй тактику. При правильному менеджменті, ти ніколи не будеш в програші. І якщо є збиток, то саме ти лоханувся! Тому треба вчитися і самовдосконалюватися постійно. Чим я і займаюся зараз - виробляю нову тактику і ризик-менеджмент. Все треба ретельно прорахувати з калькуляторм і передбачити різноманітні сценарії і контркроки. До всього потрібно бути готовим! Глубокоешелонована оборона в поєднанні з наступальною стратегією. :) Плох той солдат, що не мріє стати генералом! :D Поганий тот трейдер, що не намагається ласувати не лише морозивом, а й червоною ікрою! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:28

+5% від депо на шорт XLM. Точка входу 0.07.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:41

  Козак-характерник написав:+5% від депо на шорт XLM. Точка входу 0.07.

Т.е., если на маржинальном счету 10к, открываем на $500 короткую. Правильно?
А стоп где ставить будем? 0,07 плюс сколько процентов?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:46

  Козак-характерник написав:+5% від депо на шорт XLM. Точка входу 0.07.

Так давай уж не только о плюсах, но и минусах. Вчера XMR шортил от 61,5, а сейчас 63 :)
phantom_systems
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