Додано: Сер 13 тра, 2020 14:11

osafly написав: Козак-характерник написав: Визнаю, що я був лохом. Закидуйте мене какашками. Визнаю, що я був лохом. Закидуйте мене какашками.



А коровьими и слоновьими лепешками можно?? А коровьими и слоновьими лепешками можно??

Можна. Моя мука буде мені ж й наука....Падали й підіймались...За звичаєм обраний кошовий отаман мусив двічі відмовлятися від булави і лише за третім разом взяти її до рук. Щоб він не забував свого місця і не зневажав рядових козаків і взагалі козацтво, старі січовики посипали його голову піском або мазали багнюкою. То обирайте іншого отамана!П.С. Трейдінг - це бомбезна тема, щоб пізнати себе, який ти менеджер: ефективний чи ні? І тут ти платиш за помилки власними грошима. Це самодисциплінує. Впав, підводься! Роби висновки з помилок, вдосконалюй тактику. При правильному менеджменті, ти ніколи не будеш в програші. І якщо є збиток, то саме ти лоханувся! Тому треба вчитися і самовдосконалюватися постійно. Чим я і займаюся зараз - виробляю нову тактику і ризик-менеджмент. Все треба ретельно прорахувати з калькуляторм і передбачити різноманітні сценарії і контркроки. До всього потрібно бути готовим! Глубокоешелонована оборона в поєднанні з наступальною стратегією.Плох той солдат, що не мріє стати генералом!Поганий тот трейдер, що не намагається ласувати не лише морозивом, а й червоною ікрою!