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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 11:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 13 тра, 2020 13:57
А коровьими и слоновьими лепешками можно??
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:11
Можна. Моя мука буде мені ж й наука.... Падали й підіймались...
За звичаєм обраний кошовий отаман мусив двічі відмовлятися від булави і лише за третім разом взяти її до рук. Щоб він не забував свого місця і не зневажав рядових козаків і взагалі козацтво, старі січовики посипали його голову піском або мазали багнюкою. То обирайте іншого отамана!
П.С. Трейдінг - це бомбезна тема, щоб пізнати себе, який ти менеджер: ефективний чи ні? І тут ти платиш за помилки власними грошима. Це самодисциплінує. Впав, підводься! Роби висновки з помилок, вдосконалюй тактику. При правильному менеджменті, ти ніколи не будеш в програші. І якщо є збиток, то саме ти лоханувся! Тому треба вчитися і самовдосконалюватися постійно. Чим я і займаюся зараз - виробляю нову тактику і ризик-менеджмент. Все треба ретельно прорахувати з калькуляторм і передбачити різноманітні сценарії і контркроки. До всього потрібно бути готовим! Глубокоешелонована оборона в поєднанні з наступальною стратегією. Плох той солдат, що не мріє стати генералом! Поганий тот трейдер, що не намагається ласувати не лише морозивом, а й червоною ікрою!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:28
+5% від депо на шорт XLM. Точка входу 0.07.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:41
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:46
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