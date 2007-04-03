Щас мы у КХ все секреты выпытаем.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:15
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:17
Я працюю лєсєнкою, враховуючи всі ризики, на оба боки. І сума забезпечення солідна. Мене на кол посадити важко. Тільки заморозити на певний чвс торгівлю. Пересиджу просадку і знов торгую.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:19
А где и насколько будет первое усреднение по XLM?
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:23
Я одного не пойму, зачем играть на 5% депо с плечом и держать заначку против посадки на кол, если можно, скажем, на 50% без плеча?
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:25
Не знаю. Дивлюся. Можливо на відкаті одразу продам і зафіксую профіт і пізніше перезайду. А може все повалиться і не перезайду вже. Я ж кажу, що моніторю декілька монет, як вони поводяться і корелюю на ті монети, що не зросли ще. Зараз прибрав всі лєсєнки на закуп і спостерігаю...Якщо вниз, то можливо продам і зафіксю профіт. Якщо догори, то почекаю як мнімум 5%, для усереднення.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:26
Какое плечЬО??? Если чел имеет условно 10к на счету и использует для входа только 5%!
С плечом Х3,3 у него бы была открыта позиция на 33к! И здесь без стопа ну никак.
Пока открыта позиция на 10к нет никакого плеча, т.е., заёмные средства не используются.
Шото козак мутит
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 13 тра, 2020 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:27
Більше поле для маневру, більший профіт на маленьких коливаннях, менші комісії.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:28
Это не ответ. Сумма усреднения и процент хде это произойдёт?
Ещё вопрос. Сколько позиций открыто одновременно?
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:30
Где больше профит? На 1% движняке 10% профита от 5% депо с плечом = 1% профита от 50% депо без плеча
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Он исчез на несколько дней когда цена резко пошла на 10к, а тут на белом коне опять набирает наивных рефералов. Заканчивайте с ним флудить. Больше интересно наблюдать, закрепится ли биток выше 9000.
Зараз переглядають цей форум: moldashavanin, phantom_systems, stm, Vitaka, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|