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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18581859186018611862>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 153
1) дно вже було пройдено
25%
39
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:15

  Zebra написав:Я то думаю, что это рынок снова ожил. Так это ж клиент вернулся с вторым (или третьим депозитом) и они там поняли, что можно поиметь еще.

:D Щас мы у КХ все секреты выпытаем.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:17

  Vitaka написав:
  Zebra написав:Я то думаю, что это рынок снова ожил. Так это ж клиент вернулся с вторым (или третьим депозитом) и они там поняли, что можно поиметь еще.

:D Щас мы у КХ все секреты выпытаем.

Я працюю лєсєнкою, враховуючи всі ризики, на оба боки. І сума забезпечення солідна. Мене на кол посадити важко. Тільки заморозити на певний чвс торгівлю. Пересиджу просадку і знов торгую.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:19

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:
  Zebra написав:Я то думаю, что это рынок снова ожил. Так это ж клиент вернулся с вторым (или третьим депозитом) и они там поняли, что можно поиметь еще.

:D Щас мы у КХ все секреты выпытаем.

Я працюю лєсєнкою, враховуючи всі ризики, на оба боки. І сума забезпечення солідна. Мене на кол посадити важко. Тільки заморозити на певний чвс торгівлю. Пересиджу просадку і знов торгую.


А где и насколько будет первое усреднение по XLM?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:23

Я одного не пойму, зачем играть на 5% депо с плечом и держать заначку против посадки на кол, если можно, скажем, на 50% без плеча?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:25

  Vitaka написав:А где и насколько будет первое усреднение по XLM?

Не знаю. Дивлюся. Можливо на відкаті одразу продам і зафіксую профіт і пізніше перезайду. А може все повалиться і не перезайду вже. :) Я ж кажу, що моніторю декілька монет, як вони поводяться і корелюю на ті монети, що не зросли ще. Зараз прибрав всі лєсєнки на закуп і спостерігаю...Якщо вниз, то можливо продам і зафіксю профіт. Якщо догори, то почекаю як мнімум 5%, для усереднення.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:26

  phantom_systems написав:Я одного не пойму, зачем играть на 5% депо с плечом и держать заначку против посадки на кол, если можно, скажем, на 50% без плеча?

Какое плечЬО??? Если чел имеет условно 10к на счету и использует для входа только 5%!
С плечом Х3,3 у него бы была открыта позиция на 33к! И здесь без стопа ну никак.
Пока открыта позиция на 10к нет никакого плеча, т.е., заёмные средства не используются.
Шото козак мутит :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 13 тра, 2020 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:27

  phantom_systems написав:Я одного не пойму, зачем играть на 5% депо с плечом и держать заначку против посадки на кол, если можно, скажем, на 50% без плеча?

Більше поле для маневру, більший профіт на маленьких коливаннях, менші комісії.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:28

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:А где и насколько будет первое усреднение по XLM?

Не знаю. Дивлюся. Можливо на відкаті одразу продам і зафіксую профіт і пізніше перезайду. А може все повалиться і не перезайду вже. :) Я ж кажу, що моніторю декілька монет, як вони поводяться і корелюю на ті монети, що не зросли ще. Зараз прибрав всі лєсєнки на закуп і спостерігаю...Якщо вниз, то можливо продам і зафіксю профіт. Якщо догори, то почекаю як мнімум 5%, для усереднення.


Это не ответ. Сумма усреднения и процент хде это произойдёт?
Ещё вопрос. Сколько позиций открыто одновременно?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:30

  Козак-характерник написав:
  phantom_systems написав:Я одного не пойму, зачем играть на 5% депо с плечом и держать заначку против посадки на кол, если можно, скажем, на 50% без плеча?

Більше поле для маневру, більший профіт на маленьких коливаннях, менші комісії.

Где больше профит? На 1% движняке 10% профита от 5% депо с плечом = 1% профита от 50% депо без плеча
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Он исчез на несколько дней когда цена резко пошла на 10к, а тут на белом коне опять набирает наивных рефералов. Заканчивайте с ним флудить. Больше интересно наблюдать, закрепится ли биток выше 9000.
Zebra
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