Vitaka написав:Это не ответ. Сумма усреднения и процент хде это произойдёт? Ещё вопрос. Сколько позиций открыто одновременно?
Відповідь така як є. Зараз 5 позицій: ETH 194.50, XLM 0.07, XMR 62.78, ZEC 42.78, BNB 16. По ситуації дивлюся. Поки вийшов зі всіх покупок. Спостерігаю. Або продам і зафіксую профіт, або усереднюся. На якій позначці, не знаю поки. Повинна вистрілити велика зелена стріла, тоді спробую пік спіймати і усереднитися. Думаю, що раніше попереднього піка, усереднятися не треба. Рішення приймаю оперативно і динамічно. Ситуація не статична. Це на момент думки.
phantom_systems написав:Где больше профит? На 1% движняке 10% профита от 5% депо с плечом = 1% профита от 50% депо без плеча
Завдяки комісії на фючах, що менше. Можна профіт на мілких коливаннях скальпити. На споті, я б заморозив 50% від депо, якщоб ціна проти мене пішла, а тут є поле для маневру.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
phantom_systems написав:Я одного не пойму, зачем играть на 5% депо с плечом и держать заначку против посадки на кол, если можно, скажем, на 50% без плеча?
Більше поле для маневру, більший профіт на маленьких коливаннях, менші комісії.
Где больше профит? На 1% движняке 10% профита от 5% депо с плечом = 1% профита от 50% депо без плеча
Вы опять ничего не поняли... Больший профит, если играешь на заёмные. Т.е. если плечо Х5, то и 1% превращается в 5%. Например: У Вас 20к на маржиналке на Финике. Вы умудрились открыть на всю катлету, с плечом длинную по ВТС, курс 4к. Опустим коммисию, минимальное обеспечение, взяли 20к*плечо 5=100к, т.е. биржа Вам занимает в 5 раз больше, чем на маржинальном счете. 100к/4к=25ВТС - вот это Вы открыли длинную с плечом Х5. Дождались курса 10к. Считаем профит: 10к-4к=6к. 25ВТС*6к=150к! Понятие 5% от депозита и "плечо" несовместимы!
Zebra написав:Он исчез на несколько дней когда цена резко пошла на 10к, а тут на белом коне опять набирает наивных рефералов. Заканчивайте с ним флудить. Больше интересно наблюдать, закрепится ли биток выше 9000.
Зьобра, Ви чого злий такий? Можете мене в ігнор поставити і не читати дописи. Я не примушую нікого мені вірити. Я пишу чесно про свої кроки і озвучую позиції до, а не після бою. Під сумнів можна поставити будь яку інформацію, від будь якого форумчанина. Якщо Вам приємно думати, що мене ліквідувало, то кайфуйте! Я не проти.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Zebra написав:Он исчез на несколько дней когда цена резко пошла на 10к, а тут на белом коне опять набирает наивных рефералов. Заканчивайте с ним флудить. Больше интересно наблюдать, закрепится ли биток выше 9000.
Зьобра, Ви чого злий такий? Можете мене в ігнор поставити і не читати дописи. Я не примушую нікого мені вірити. Я пишу чесно про свої кроки і озвучую позиції до, а не після бою. Під сумнів можна поставити будь яку інформацію, від будь якого форумчанина. Якщо Вам приємно думати, що мене ліквідувало, то кайфуйте! Я не проти.
Жодних емоцій, лише реакція на балабольство. Навіть якщо тобі вдалося вийти в нуль, ти вже програв, бо вони тебе заманили і ти кратно збільшив своє депо і граєшся з ними далі. Ліквідація - питання часу.
Твоя агітація тут дуже сумнівна. Бо твої збитки по монеро, та ріплу всі пам'ятають.
Zebra написав:Он исчез на несколько дней когда цена резко пошла на 10к, а тут на белом коне опять набирает наивных рефералов. Заканчивайте с ним флудить. Больше интересно наблюдать, закрепится ли биток выше 9000.
Биток должен закрепиться. А вот кеша что то не растёт...
Zebra написав:Он исчез на несколько дней когда цена резко пошла на 10к, а тут на белом коне опять набирает наивных рефералов. Заканчивайте с ним флудить. Больше интересно наблюдать, закрепится ли биток выше 9000.
Биток должен закрепиться. А вот кеша что то не растёт...
Коины все держат на месте через кросс к деду. Есть только подскоки/просадки при резких движениях старпьора
phantom_systems написав:Где больше профит? На 1% движняке 10% профита от 5% депо с плечом = 1% профита от 50% депо без плеча
Вы опять ничего не поняли... Больший профит, если играешь на заёмные. Т.е. если плечо Х5, то и 1% превращается в 5%. Например: У Вас 20к на маржиналке на Финике. Вы умудрились открыть на всю катлету, с плечом длинную по ВТС, курс 4к. Опустим коммисию, минимальное обеспечение, взяли 20к*плечо 5=100к, т.е. биржа Вам занимает в 5 раз больше, чем на маржинальном счете. 100к/4к=25ВТС - вот это Вы открыли длинную с плечом Х5. Дождались курса 10к. Считаем профит: 10к-4к=6к. 25ВТС*6к=150к! Понятие 5% от депозита и "плечо" несовместимы!
Я-то давно все понял. К тем, кто играет без плеча, дядя Коля не приходит за всем депо. Разве что совсем заиграться на заемных без стопа, что само по себе глупо, не имея заначки для пережидания большого движняка. Плечо берут из-за жадности, а жадность приводит к лосям.