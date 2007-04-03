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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1859186018611862

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 153
1) дно вже було пройдено
25%
39
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 153
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

phantom_systems, усредняться можно, за курсом идти можно, но депозит нужен аграмезный для этой тактики.
Просто козак не совместимые вещи говорит. Я раньше приводил беглый расчет.
П.С. Плюс маржинального счета в том, что Вы имеете оперативную информацию онлайн по позиции: прибыль в % и $$. Соответственно можете отреагировать мгновенно, за два щелчка мышкой.
Купив бульбашки с обменного счета по разным ценам, Вы будите на калькуляторе вычислять прибыль/убыток продавать/ не продавать. Я вижу всё сейчас и сразу. Биржа мне всё посчитала, устроило меня 3% и $25 - я клацнуд два раза и $25 упало мне в маржинольное обеспечение, а это $75 с плечом Х3, в случае чего.
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 13 тра, 2020 17:24, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:19

  Vitaka написав:phantom_systems, усредняться можно, за курсом идти можно, но депозит нужен аграмезный для этой тактики.
Просто козак не совместимые вещи говорит. Я раньше приводил беглый расчет.

Усреднение в крипте как игра в казино по мартингейлу. Можно вырулить на белом коне, но также можно остаться без штанов. Порой стоит зафиксировать лося и перекинуться во что-то другое, чем созерцать рост лося.

Даже если Казак в этот раз кое-как выкрутился с тем шортом деда от 7к, с его стратегией можно неслабо пролететь.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:25

  Vitaka написав:А хде плечо, если используется 5% от маржинального счета??

Це не маржиналка, а фючи. Грошей на рахунку більше не стає. Просто обравши плече, наприклад 10, як в мене, я можу на 100 баксів купити як на 1000. Жодних відсотків я не плачу. Лише є раз на 8 годин ставка фінансування. Лонги платять шортам, або навпаки.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:27

  phantom_systems написав:
  Vitaka написав:phantom_systems, усредняться можно, за курсом идти можно, но депозит нужен аграмезный для этой тактики.
Просто козак не совместимые вещи говорит. Я раньше приводил беглый расчет.

Усреднение в крипте как игра в казино по мартингейлу. Можно вырулить на белом коне, но также можно остаться без штанов. Порой стоит зафиксировать лося и перекинуться во что-то другое, чем созерцать рост лося.

Даже если Казак в этот раз кое-как выкрутился с тем шортом деда от 7к, с его стратегией можно неслабо пролететь.


Ну да, если открыть 5 позиций по 5%, как КХ, то один раз усредниться можно :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:30

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:А хде плечо, если используется 5% от маржинального счета??

Це не маржиналка, а фючи. Грошей на рахунку більше не стає. Просто обравши плече, наприклад 10, як в мене, я можу на 100 баксів купити як на 1000. Жодних відсотків я не плачу. Лише є раз на 8 годин ставка фінансування. Лонги платять шортам, або навпаки.

Ну так если цена уйдёт на 10,1% от тебя, то придёт дядя Коля, если стоп нет. :mrgreen:
Vitaka
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