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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:09
phantom_systems, усредняться можно, за курсом идти можно, но депозит нужен аграмезный для этой тактики.
Просто козак не совместимые вещи говорит. Я раньше приводил беглый расчет.
П.С. Плюс маржинального счета в том, что Вы имеете оперативную информацию онлайн по позиции: прибыль в % и $$. Соответственно можете отреагировать мгновенно, за два щелчка мышкой.
Купив бульбашки с обменного счета по разным ценам, Вы будите на калькуляторе вычислять прибыль/убыток продавать/ не продавать. Я вижу всё сейчас и сразу. Биржа мне всё посчитала, устроило меня 3% и $25 - я клацнуд два раза и $25 упало мне в маржинольное обеспечение, а это $75 с плечом Х3, в случае чего.
Востаннє редагувалось Vitaka
в Сер 13 тра, 2020 17:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:19
Vitaka написав:phantom_systems
, усредняться можно, за курсом идти можно, но депозит нужен аграмезный для этой тактики.
Просто козак не совместимые вещи говорит. Я раньше приводил беглый расчет.
Усреднение в крипте как игра в казино по мартингейлу. Можно вырулить на белом коне, но также можно остаться без штанов. Порой стоит зафиксировать лося и перекинуться во что-то другое, чем созерцать рост лося.
Даже если Казак в этот раз кое-как выкрутился с тем шортом деда от 7к, с его стратегией можно неслабо пролететь.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:25
Vitaka написав:
А хде плечо, если используется 5% от маржинального счета??
Це не маржиналка, а фючи. Грошей на рахунку більше не стає. Просто обравши плече, наприклад 10, як в мене, я можу на 100 баксів купити як на 1000. Жодних відсотків я не плачу. Лише є раз на 8 годин ставка фінансування. Лонги платять шортам, або навпаки.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:27
phantom_systems написав: Vitaka написав:phantom_systems
, усредняться можно, за курсом идти можно, но депозит нужен аграмезный для этой тактики.
Просто козак не совместимые вещи говорит. Я раньше приводил беглый расчет.
Усреднение в крипте как игра в казино по мартингейлу. Можно вырулить на белом коне, но также можно остаться без штанов. Порой стоит зафиксировать лося и перекинуться во что-то другое, чем созерцать рост лося.
Даже если Казак в этот раз кое-как выкрутился с тем шортом деда от 7к, с его стратегией можно неслабо пролететь.
Ну да, если открыть 5 позиций по 5%, как КХ, то один раз усредниться можно
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:30
Козак-характерник написав: Vitaka написав:
А хде плечо, если используется 5% от маржинального счета??
Це не маржиналка, а фючи. Грошей на рахунку більше не стає. Просто обравши плече, наприклад 10, як в мене, я можу на 100 баксів купити як на 1000. Жодних відсотків я не плачу. Лише є раз на 8 годин ставка фінансування. Лонги платять шортам, або навпаки.
Ну так если цена уйдёт на 10,1% от тебя, то придёт дядя Коля, если стоп нет.
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