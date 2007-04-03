Додано: Сер 13 тра, 2020 18:23

Vitaka написав:

osafly, Вы каким %% от депо вошли? , Вы каким %% от депо вошли?

Я просто пробный шорт взял ради спортивного интереса.Если не будет глобального падения,то это самый первый уровень XLM с которого можно начинать брать шорт...На мой взгляд еще рано..Я присматриваюсь к "длинному шорту" Хочу лесенкой войти,а в идеале откупить большую часть пика и держать "до усрачки" чтоб откупить чуть ли не на минимумах-это моя стратегия,хоть через полгода.Я как Казак ловить по 2-3% не буду. Прошлый шорт брал по XLM 0.074 закрыл на падении,потому что думаю рынок будет еще рости..Тизер продолжают складировать,уже 8.7млрд..Решили залить рынок деньгами.Вон и Зебра говорит-не спроста это.