Vitaka написав:А где и насколько будет первое усреднение по XLM?
Я отвечу вместо Казака,потому что вчера так же вошел первым пробным шортом в XLM по 0.07013. Следующая точка усреднения,а точнее набор чуть большей позиции- 0.0737 Вообще,я вполне понимаю о чем Казак говорит..Просто что он столько движа делает и по стольким позициям,что реально стремно..Но пересидеть просадку в случае форсмажора-вполне можно если не жадничать и не хватать на полную катлету.Вполне можно сравнительно безопасно шоритить альту по уровням,глядя где кто то больше высунул свою голову.При малйшем дуновении,она посыпется как карточный домик...Можно держать вполне "длинный шорт" по монетам с низкой ставкой финансирования(на споте)Конца 2017-начала 2018г по альтам не будет,имею ввиду таких цен..
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osafly написав:Вообще,я вполне понимаю о чем Казак говорит..Просто что он столько движа делает и по стольким позициям,что реально стремно.
Нарешті, хоч хтось вкурив... Я ризикую, бо забезпечення достатнє. А так як ніхто не знає піка і мінімума, то я ловлю хаї лєсєнкою. І чекаю обвалу, або торгую на певних рівнях. При всьому тому маю контрплан на розвиток подій не за моїм сценарієм. АЛЕ. Головне тут - солідне забезпечення.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Vitaka написав: osafly, Вы каким %% от депо вошли?
Я просто пробный шорт взял ради спортивного интереса.Если не будет глобального падения,то это самый первый уровень XLM с которого можно начинать брать шорт...На мой взгляд еще рано..Я присматриваюсь к "длинному шорту" Хочу лесенкой войти,а в идеале откупить большую часть пика и держать "до усрачки" чтоб откупить чуть ли не на минимумах-это моя стратегия,хоть через полгода.Я как Казак ловить по 2-3% не буду. Прошлый шорт брал по XLM 0.074 закрыл на падении,потому что думаю рынок будет еще рости..Тизер продолжают складировать,уже 8.7млрд..Решили залить рынок деньгами.Вон и Зебра говорит-не спроста это.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Vitaka написав:КХ, Т.е. положили условно $100 на маржинальный счет, открыли позицию на $1000. Получили просадку в 350%, в процессе не доливали на маржинальный счет и не ликвидировало? Я правильно понял?
Ні, не правильно. Є відсоток одразу, що є забезпеченням, здається 10%. Тобто лише на 90 можна ставку зробити максимум при депо 100. Тут ще і розмір плеча має значення. Чим менше забезпечення, тим раніше дядя Коля прийде... Кожні 10% двіжа повинні бути забезпечені як мінімум 100% від первинної суми. Тобто, щоб не ліквіднуло через 10%, треба мати 200 баксів. 100% - 1000. Це так, приблизні підрахунки. Чим більше забезпечення, тим подалі можна посилати дядю Колю...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Vitaka написав:КХ, Т.е. положили условно $100 на маржинальный счет, открыли позицию на $1000. Получили просадку в 350%, в процессе не доливали на маржинальный счет и не ликвидировало? Я правильно понял?
Ні, не правильно. Є відсоток одразу, що є забезпеченням, здається 10%. Тобто лише на 90 можна ставку зробити максимум при депо 100. Тут ще і розмір плеча має значення. Чим менше забезпечення, тим раніше дядя Коля прийде... Кожні 10% двіжа повинні бути забезпечені як мінімум 100% від первинної суми. Тобто, щоб не ліквіднуло через 10%, треба мати 200 баксів. 100% - 1000. Це так, приблизні підрахунки. Чим більше забезпечення, тим подалі можна посилати дядю Колю...
Так это и есть маржиналка самая абнакнавенная С этого и надо было начинать, шо постоянно доливали. Не бывает чудес, особенно с деньгами. Мама дарагая... Я представляю скока с таким плечом приходилось доливать