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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18611862186318641865>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:05

  Vitaka написав:А где и насколько будет первое усреднение по XLM?


Я отвечу вместо Казака,потому что вчера так же вошел первым пробным шортом в XLM по 0.07013. Следующая точка усреднения,а точнее набор чуть большей позиции- 0.0737 Вообще,я вполне понимаю о чем Казак говорит..Просто что он столько движа делает и по стольким позициям,что реально стремно..Но пересидеть просадку в случае форсмажора-вполне можно если не жадничать и не хватать на полную катлету.Вполне можно сравнительно безопасно шоритить альту по уровням,глядя где кто то больше высунул свою голову.При малйшем дуновении,она посыпется как карточный домик...Можно держать вполне "длинный шорт" по монетам с низкой ставкой финансирования(на споте)Конца 2017-начала 2018г по альтам не будет,имею ввиду таких цен..
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osafly
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:10

  osafly написав:Вообще,я вполне понимаю о чем Казак говорит..Просто что он столько движа делает и по стольким позициям,что реально стремно.

Нарешті, хоч хтось вкурив... :) Я ризикую, бо забезпечення достатнє. А так як ніхто не знає піка і мінімума, то я ловлю хаї лєсєнкою. І чекаю обвалу, або торгую на певних рівнях. При всьому тому маю контрплан на розвиток подій не за моїм сценарієм. АЛЕ. Головне тут - солідне забезпечення.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:10

  Козак-характерник написав:Vitaka Вище дописав.

Т.е. ничего не доливали и сидели в просадке 350% :o
Это Битмекс, где плечо и 100 есть?

osafly, Вы каким %% от депо вошли?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:17

  Vitaka написав:Т.е. ничего не доливали и сидели в просадке 350% :o
Это Битмекс, где плечо и 100 есть?

Ні, це банан. Так, сидів і чекав. Тут і 125 є плече. :) В мене 10 на всі монети.

  osafly написав:Вполне можно сравнительно безопасно шоритить альту по уровням,глядя где кто то больше высунул свою голову.При малйшем дуновении,она посыпется как карточный домик...

Куме, Ви читаєте мої думки... :) Саме цим я і займаюся. Дивлюся, який поганець раніше свою голову підіймає... :) Тому і...

  osafly написав:Просто что он столько движа делает и по стольким позициям,что реально стремно..
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 13 тра, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:23

  Vitaka написав:
osafly, Вы каким %% от депо вошли?


Я просто пробный шорт взял ради спортивного интереса.Если не будет глобального падения,то это самый первый уровень XLM с которого можно начинать брать шорт...На мой взгляд еще рано..Я присматриваюсь к "длинному шорту" Хочу лесенкой войти,а в идеале откупить большую часть пика и держать "до усрачки" чтоб откупить чуть ли не на минимумах-это моя стратегия,хоть через полгода.Я как Казак ловить по 2-3% не буду. Прошлый шорт брал по XLM 0.074 закрыл на падении,потому что думаю рынок будет еще рости..Тизер продолжают складировать,уже 8.7млрд..Решили залить рынок деньгами.Вон и Зебра говорит-не спроста это.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:24

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, Т.е. положили условно $100 на маржинальный счет, открыли позицию на $1000.
Получили просадку в 350%, в процессе не доливали на маржинальный счет и не ликвидировало? Я правильно понял?

osafly, :) Пробные вещи как бы не в счет. Вы серьезно просчитывали ДО какого уровня будете играть, усредняться, сколько потребуется депозита до предполагаемого уровня и т.д. ?
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 13 тра, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я считаю, что шортить можно только биток и эфир. Шортить все прочее криптоговно - это аморально. Это как у беззащитного ребенка конфеты отнимать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:30

  Vitaka написав:КХ, Т.е. положили условно $100 на маржинальный счет, открыли позицию на $1000.
Получили просадку в 350%, в процессе не доливали на маржинальный счет и не ликвидировало? Я правильно понял?

Ні, не правильно. Є відсоток одразу, що є забезпеченням, здається 10%. Тобто лише на 90 можна ставку зробити максимум при депо 100. Тут ще і розмір плеча має значення. Чим менше забезпечення, тим раніше дядя Коля прийде... :) Кожні 10% двіжа повинні бути забезпечені як мінімум 100% від первинної суми. Тобто, щоб не ліквіднуло через 10%, треба мати 200 баксів. 100% - 1000. Це так, приблизні підрахунки. Чим більше забезпечення, тим подалі можна посилати дядю Колю... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:31

  airmax78 написав:Я считаю, что шортить можно только биток и эфир. Шортить все прочее криптоговно - это аморально. Это как у беззащитного ребенка конфеты отнимать.

Ээмм... Чем мельче монеты, тем сильнее они могут наказать. За этим безобидным, милым "личиком" скрывается мегамонстр :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:33

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:КХ, Т.е. положили условно $100 на маржинальный счет, открыли позицию на $1000.
Получили просадку в 350%, в процессе не доливали на маржинальный счет и не ликвидировало? Я правильно понял?

Ні, не правильно. Є відсоток одразу, що є забезпеченням, здається 10%. Тобто лише на 90 можна ставку зробити максимум при депо 100. Тут ще і розмір плеча має значення. Чим менше забезпечення, тим раніше дядя Коля прийде... :) Кожні 10% двіжа повинні бути забезпечені як мінімум 100% від первинної суми. Тобто, щоб не ліквіднуло через 10%, треба мати 200 баксів. 100% - 1000. Це так, приблизні підрахунки. Чим більше забезпечення, тим подалі можна посилати дядю Колю... :)


:) Так это и есть маржиналка самая абнакнавенная :)
С этого и надо было начинать, шо постоянно доливали.
Не бывает чудес, особенно с деньгами.
Мама дарагая... Я представляю скока с таким плечом приходилось доливать :shock:
Vitaka
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