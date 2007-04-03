Козак-характерник написав:Ні, не правильно. Є відсоток одразу, що є забезпеченням, здається 10%. Тобто лише на 90 можна ставку зробити максимум при депо 100. Тут ще і розмір плеча має значення. Чим менше забезпечення, тим раніше дядя Коля прийде... Кожні 10% двіжа повинні бути забезпечені як мінімум 100% від первинної суми. Тобто, щоб не ліквіднуло через 10%, треба мати 200 баксів. 100% - 1000. Це так, приблизні підрахунки. Чим більше забезпечення, тим подалі можна посилати дядю Колю...
Так это и есть маржиналка самая абнакнавенная С этого и надо было начинать, шо постоянно доливали. Не бывает чудес, особенно с деньгами. Мама дарагая... Я представляю скока с таким плечом приходилось доливать
Вы забываете, что это не просто козак, это козак-характерник. Поэтому возможно все.
Vitaka написав: Так это и есть маржиналка самая абнакнавенная С этого и надо было начинать, шо постоянно доливали. Не бывает чудес, особенно с деньгами. Мама дарагая... Я представляю скока с таким плечом приходилось доливать
Ні,є нюанси. Вивчайте тему. Я долив один раз. І більше не доливав. Депо не маленьке в мене.
airmax78 написав:Вы забываете, что это не просто козак, это козак-характерник. Поэтому возможно все.
Нік обраний не дарма... Бог з нами!
П.С. Але я відходжу від значних ризиків на користь консервативної стратегії. Краще стабільно мати 30 баксів на морозиво, щодня.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 13 тра, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник Давайте факти.. скільки було, та скільки долили.. Можна умовно в суммах N, докинув 2N. Інакче це просто трьоп... Вивчайте тему і все такє... -350% просадки з 10х плечем це хіба що ви торгуєте на 100баксів з плечем 10х на 1000 по ітогу і докинули в маржу + 1000уе.
OptiX написав:Козак-характерник Давайте факти.. скільки було, та скільки долили.. Можна умовно в суммах N, докинув 2N. Інакче це просто трьоп... Вивчайте тему і все такє... -350% просадки з 10х плечем це хіба що ви торгуєте на 100баксів з плечем 10х на 1000 по ітогу і докинули в маржу + 1000уе.
Я нікому нічого не винен. Коли викладав скріни, то мені сказали, що підробка. Я не примушую нікого вірити мені, вчиняти як я...Просто ділюся думками і інформацією. Цю інформацію кожний має право сприймати так, як йому заманеться.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
airmax78 написав:Я считаю, что шортить можно только биток и эфир. Шортить все прочее криптоговно - это аморально. Это как у беззащитного ребенка конфеты отнимать.
Как до такого можно додуматься ума не приложу.Один беззащитный ребенок уже отобрал конфеты именно у Вас,сидите теперь ждете пока вернет,лет эдак через....Шортить можно все,что дает биржа и Ваш собственный вкус.Шортить по споту нельзя BNB-бо там ставка 109% А остальное не только можно,но и нужно...С головой и осторожно.
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OptiX написав:Козак-характерник Давайте факти.. скільки було, та скільки долили.. Можна умовно в суммах N, докинув 2N. Інакче це просто трьоп... Вивчайте тему і все такє... -350% просадки з 10х плечем це хіба що ви торгуєте на 100баксів з плечем 10х на 1000 по ітогу і докинули в маржу + 1000уе.
Ну,это уже совсем перебор...Может еще и налоговую декларацию Казаку тут заполнить?? Простота-хуже воровства
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
OptiX написав:Козак-характерник Давайте факти.. скільки було, та скільки долили.. Можна умовно в суммах N, докинув 2N. Інакче це просто трьоп... Вивчайте тему і все такє... -350% просадки з 10х плечем це хіба що ви торгуєте на 100баксів з плечем 10х на 1000 по ітогу і докинули в маржу + 1000уе.
Та наверное не 1000 долили, а 10к. Бо плечо обязывает. И меня терзают смутные сомнения, что человек дождался такой просадки!!! и усреднился один раз. Он же расказывает витиевато: 5% от депозита в позиции и торгую с плечом, и стопа нет. Как на маржинальном счете соединить эти три вводных - я не представляю.