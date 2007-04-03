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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1862186318641865>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:37

  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:Ні, не правильно. Є відсоток одразу, що є забезпеченням, здається 10%. Тобто лише на 90 можна ставку зробити максимум при депо 100. Тут ще і розмір плеча має значення. Чим менше забезпечення, тим раніше дядя Коля прийде... :) Кожні 10% двіжа повинні бути забезпечені як мінімум 100% від первинної суми. Тобто, щоб не ліквіднуло через 10%, треба мати 200 баксів. 100% - 1000. Це так, приблизні підрахунки. Чим більше забезпечення, тим подалі можна посилати дядю Колю... :)


:) Так это и есть маржиналка самая абнакнавенная :)
С этого и надо было начинать, шо постоянно доливали.
Не бывает чудес, особенно с деньгами.
Мама дарагая... Я представляю скока с таким плечом приходилось доливать :shock:

Вы забываете, что это не просто козак, это козак-характерник. Поэтому возможно все.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:38

  Vitaka написав::) Так это и есть маржиналка самая абнакнавенная :)
С этого и надо было начинать, шо постоянно доливали.
Не бывает чудес, особенно с деньгами.
Мама дарагая... Я представляю скока с таким плечом приходилось доливать :shock:

Ні,є нюанси. Вивчайте тему. Я долив один раз. І більше не доливав. Депо не маленьке в мене.

  airmax78 написав:Вы забываете, что это не просто козак, это козак-характерник. Поэтому возможно все.

Нік обраний не дарма... :) Бог з нами!

П.С. Але я відходжу від значних ризиків на користь консервативної стратегії. Краще стабільно мати 30 баксів на морозиво, щодня. :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 13 тра, 2020 18:42, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:42

Козак-характерник
Давайте факти.. скільки було, та скільки долили.. Можна умовно в суммах N, докинув 2N. Інакче це просто трьоп... Вивчайте тему і все такє... -350% просадки з 10х плечем це хіба що ви торгуєте на 100баксів з плечем 10х на 1000 по ітогу і докинули в маржу + 1000уе.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:44

  OptiX написав:Козак-характерник
Давайте факти.. скільки було, та скільки долили.. Можна умовно в суммах N, докинув 2N. Інакче це просто трьоп... Вивчайте тему і все такє... -350% просадки з 10х плечем це хіба що ви торгуєте на 100баксів з плечем 10х на 1000 по ітогу і докинули в маржу + 1000уе.

Я нікому нічого не винен. :) Коли викладав скріни, то мені сказали, що підробка. :) Я не примушую нікого вірити мені, вчиняти як я...Просто ділюся думками і інформацією. Цю інформацію кожний має право сприймати так, як йому заманеться.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:45

  airmax78 написав:Я считаю, что шортить можно только биток и эфир. Шортить все прочее криптоговно - это аморально. Это как у беззащитного ребенка конфеты отнимать.


Как до такого можно додуматься :roll: ума не приложу.Один беззащитный ребенок уже отобрал конфеты именно у Вас,сидите теперь ждете пока вернет,лет эдак через....Шортить можно все,что дает биржа и Ваш собственный вкус.Шортить по споту нельзя BNB-бо там ставка 109% :shock: А остальное не только можно,но и нужно...С головой и осторожно.
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osafly
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:49

  OptiX написав:Козак-характерник
Давайте факти.. скільки було, та скільки долили.. Можна умовно в суммах N, докинув 2N. Інакче це просто трьоп... Вивчайте тему і все такє... -350% просадки з 10х плечем це хіба що ви торгуєте на 100баксів з плечем 10х на 1000 по ітогу і докинули в маржу + 1000уе.


Ну,это уже совсем перебор...Может еще и налоговую декларацию Казаку тут заполнить?? :mrgreen:
Простота-хуже воровства :lol:

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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:50

  OptiX написав:Козак-характерник
Давайте факти.. скільки було, та скільки долили.. Можна умовно в суммах N, докинув 2N. Інакче це просто трьоп... Вивчайте тему і все такє... -350% просадки з 10х плечем це хіба що ви торгуєте на 100баксів з плечем 10х на 1000 по ітогу і докинули в маржу + 1000уе.

Та наверное не 1000 долили, а 10к. Бо плечо обязывает. И меня терзают смутные сомнения, что человек дождался такой просадки!!! и усреднился один раз.
Он же расказывает витиевато: 5% от депозита в позиции и торгую с плечом, и стопа нет.
Как на маржинальном счете соединить эти три вводных - я не представляю.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:54

Vitaka Я не ставлю стопи, не виставляю ордери. Купляю і продаю по ринку, коли ціна влаштовує. Свої наміри маніпулю світити не збираюся.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:55

osafly
Я ж написав, можно умовно сумма N, Докинув xN. Не потрыбно мены скыльки в ныього коштыв.. хай хоч на мільйон шортить.
І привів приклад з 100уе...
Що не так?
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:00

  Козак-характерник написав:Vitaka Я не ставлю стопи, не виставляю ордери. Купляю і продаю по ринку, коли ціна влаштовує. Свої наміри маніпулю світити не збираюся.

Размер маржинального обеспечения должен быть больше убытка.
Иначе - ликвидация.
Vitaka
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