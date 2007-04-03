Саме так.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:06
Саме так.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
КХ, так объясните, как получается открыть на 5% от депозита позицию с плечом Х10?
Для упрощения, на маржинальном счете $1000, открыли позицию на 5%, т.е. взяли в лонг ВТС на $50. Где плечо Х10?
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:26
Плечо 10 в тому, що маючи на балансі умовно 1000, ви можете накупити будь якої крипти на 10000. Баланс доступний при всьомму тому є незмінним, якщо куплена позиція в мінус не пішла. І на доступну суму Ви можете додати позицій з помноженням кожної позиції на 10. Є тестовий акаунт, пограйтеся на симуляторі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:30
Я это понимаю, что имея 1000 с плечом Х10 могу открыть на 10000.
Я не понимаю, как Вы, имея условно 1000, умудрились открыть позицию на 5% от депозита с плечем Х10. Т.е. использовали только 50 баксов своих. Где плечо? Прибыль/убыток по этой позиции не умножается на 10. Естественно и стоп в таком случае можно не ставить, бо он далеко.
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:51
Воно віртуальне. Чи я не зовсім зрозумів Ваше питання... Звісно, якщо я взяв позицію на 50 з плечем 10, то профіт не помножиться на 10 від 500 при руху на 1%. Але цей 1% профіта буде не від 50, а 500 баксів. Або 10% від 50 баксів. Спробуйте тестовий акаунт, щоб побачити всі нюанси наживо. Можливо я щось не так зрозумів у Вашому питанні.
Так а я про що талдичу увесь час? Фючи - бомбезна тема.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:56
Приветствую!
Он торгует на фючерсном счету на бинансе, переводит туда 1000 долларов, выставляет плече х10, заключает фьючерсный контракт на 50 долларов от своей суммы, но контракт открывается на 500 долларов, соответсвенно при уменьшении стоимости криптовалюты на 1% сумма рассчитывается с 500 долларов и равняется 5 долларам, относительно суммы вложеной изначально 50 долларов это 10 процентов, при развороте цены в противоположную сторону уже через 10 процентов от стоимости криптовалюты наступает ликвидация, если только не усреднить позицию, или не обеспечить ее дополнительными финансами, то есть добавить 50 долларов дополнительно для покрытия убытка, и так хоть до бесконечности.
Додано: Сер 13 тра, 2020 19:59
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
КХ, так извольте выражаться внятно Торгую с плечом 10 и могу торговать с плечом 10 - это слегка разные вещи. Совсем чуть-чуть.
Ахахаха Спасибо за совет про нюансы.
П.С. Козак открыл для себя маржинальную торговлю и офигел.
bumblebee, это понятно все. Просто пока размер позиции не превышает размера депозита, нет никакого плеча. А козак нам заливал, что торгует с Х10 и без стопа
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:11
Я використовую ту термінологію, що є на банані.
Абсолютно вірно.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козак-характерник, сумму открытых позиций делим на сумму депозита на маржиналке - получаем плечо на текущий момент
30к открытых позиций / 10к депозита на маржиналке = Х3.
20к заёмных средств.
Поправьте меня кто, если шо.
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 13 тра, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:20
Головне, що Ви зрозуміли суть фючей... Я використовую гайд з банана. І їх термінологію юзаю...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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