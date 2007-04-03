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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1863186418651866>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:06

  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:Vitaka Я не ставлю стопи, не виставляю ордери. Купляю і продаю по ринку, коли ціна влаштовує. Свої наміри маніпулю світити не збираюся.

Размер маржинального обеспечения должен быть больше убытка.
Иначе - ликвидация.

Саме так.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, так объясните, как получается открыть на 5% от депозита позицию с плечом Х10?
Для упрощения, на маржинальном счете $1000, открыли позицию на 5%, т.е. взяли в лонг ВТС на $50. Где плечо Х10?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:26

  Vitaka написав:КХ, так объясните, как получается открыть на 5% от депозита позицию с плечом Х10?
Для упрощения, на маржинальном счете $1000, открыли позицию на 5%, т.е. взяли в лонг ВТС на $50. Где плечо Х10?

Плечо 10 в тому, що маючи на балансі умовно 1000, ви можете накупити будь якої крипти на 10000. Баланс доступний при всьомму тому є незмінним, якщо куплена позиція в мінус не пішла. І на доступну суму Ви можете додати позицій з помноженням кожної позиції на 10. Є тестовий акаунт, пограйтеся на симуляторі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:30

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:КХ, так объясните, как получается открыть на 5% от депозита позицию с плечом Х10?
Для упрощения, на маржинальном счете $1000, открыли позицию на 5%, т.е. взяли в лонг ВТС на $50. Где плечо Х10?

Плечо 10 в тому, що маючи на балансі умовно 1000, ви можете накупити будь якої крипти на 10000. Баланс доступний при всьомму тому є незмінним, якщо куплена позиція в мінус не пішла.


:D Я это понимаю, что имея 1000 с плечом Х10 могу открыть на 10000.
Я не понимаю, как Вы, имея условно 1000, умудрились открыть позицию на 5% от депозита с плечем Х10. Т.е. использовали только 50 баксов своих. Где плечо? Прибыль/убыток по этой позиции не умножается на 10. Естественно и стоп в таком случае можно не ставить, бо он далеко.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:51

  Vitaka написав: Где плечо?

Воно віртуальне. Чи я не зовсім зрозумів Ваше питання... :) Звісно, якщо я взяв позицію на 50 з плечем 10, то профіт не помножиться на 10 від 500 при руху на 1%. Але цей 1% профіта буде не від 50, а 500 баксів. Або 10% від 50 баксів. Спробуйте тестовий акаунт, щоб побачити всі нюанси наживо. Можливо я щось не так зрозумів у Вашому питанні.

  Vitaka написав: Естественно и стоп в таком случае можно не ставить, бо он далеко.

Так а я про що талдичу увесь час? :) Фючи - бомбезна тема.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:56

  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:КХ, так объясните, как получается открыть на 5% от депозита позицию с плечом Х10?
Для упрощения, на маржинальном счете $1000, открыли позицию на 5%, т.е. взяли в лонг ВТС на $50. Где плечо Х10?

Плечо 10 в тому, що маючи на балансі умовно 1000, ви можете накупити будь якої крипти на 10000. Баланс доступний при всьомму тому є незмінним, якщо куплена позиція в мінус не пішла.


:D Я это понимаю, что имея 1000 с плечом Х10 могу открыть на 10000.
Я не понимаю, как Вы, имея условно 1000, умудрились открыть позицию на 5% от депозита с плечем Х10. Т.е. использовали только 50 баксов своих. Где плечо? Прибыль/убыток по этой позиции не умножается на 10. Естественно и стоп в таком случае можно не ставить, бо он далеко.


Приветствую!
Он торгует на фючерсном счету на бинансе, переводит туда 1000 долларов, выставляет плече х10, заключает фьючерсный контракт на 50 долларов от своей суммы, но контракт открывается на 500 долларов, соответсвенно при уменьшении стоимости криптовалюты на 1% сумма рассчитывается с 500 долларов и равняется 5 долларам, относительно суммы вложеной изначально 50 долларов это 10 процентов, при развороте цены в противоположную сторону уже через 10 процентов от стоимости криптовалюты наступает ликвидация, если только не усреднить позицию, или не обеспечить ее дополнительными финансами, то есть добавить 50 долларов дополнительно для покрытия убытка, и так хоть до бесконечности.
bumblebee
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

КХ, так извольте выражаться внятно :) Торгую с плечом 10 и могу торговать с плечом 10 - это слегка разные вещи. Совсем чуть-чуть.
Ахахаха :) Спасибо за совет про нюансы.
П.С. Козак открыл для себя маржинальную торговлю и офигел.

bumblebee, это понятно все. Просто пока размер позиции не превышает размера депозита, нет никакого плеча. А козак нам заливал, что торгует с Х10 и без стопа :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:11

  Vitaka написав:Козак открыл для себя маржинальную торговлю и офигел.

Я використовую ту термінологію, що є на банані.
Зображення

  bumblebee написав:Приветствую!
Он торгует на фючерсном счету на бинансе, переводит туда 1000 долларов, выставляет плече х10, заключает фьючерсный контракт на 50 долларов от своей суммы, но контракт открывается на 500 долларов, соответсвенно при уменьшении стоимости криптовалюты на 1% сумма рассчитывается с 500 долларов и равняется 5 долларам, относительно суммы вложеной изначально 50 долларов это 10 процентов, при развороте цены в противоположную сторону уже через 10 процентов от стоимости криптовалюты наступает ликвидация, если только не усреднить позицию, или не обеспечить ее дополнительными финансами, то есть добавить 50 долларов дополнительно для покрытия убытка, и так хоть до бесконечности.

Абсолютно вірно. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козак-характерник, сумму открытых позиций делим на сумму депозита на маржиналке - получаем плечо на текущий момент :)
30к открытых позиций / 10к депозита на маржиналке = Х3.
20к заёмных средств.
Поправьте меня кто, если шо.
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 13 тра, 2020 20:21, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:20

  Vitaka написав:Козак-характерник, сумму открытых позиций делим на сумму депозита на маржиналке - получаем плечо на текущий момент :)

Головне, що Ви зрозуміли суть фючей... :) Я використовую гайд з банана. І їх термінологію юзаю... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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