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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1863186418651866

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:22

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Козак-характерник, сумму открытых позиций делим на сумму депозита на маржиналке - получаем плечо на текущий момент :)

Головне, що Ви зрозуміли суть фючей... :) Я використовую гайд з банана. І їх термінологію юзаю... :)


Не :) Хорошо, шо Вы это поняли.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:24

Vitaka Як човен не назви, головне, щоб плавав... :)

  Vitaka написав: сумму открытых позиций делим на сумму депозита на маржиналке - получаем плечо на текущий момент :)
30к открытых позиций / 10к депозита на маржиналке = Х3.
20к заёмных средств.
Поправьте меня кто, если шо.

На класичній маржиналці так і є. На фючах інша термінологія. Тому ми і не порозумілися одразу з термінологією. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:30

Козак-характерник

Куме, провентилируй моменты, в обучалках не понял...
1 - плечо кросс и изолированное
2 - что происходит при нажатии - закрыть позиции(аналогично ли это просто покупке-продаже)
3 - как понять сколько у тебя осталось средств кот можешь вывести, там есть баланс депо, маржа , обяз маржа. может ещё что.Т е вот вдруг понадобилась сумма и я просто не могу понять сколько у меня на фьючах денег.
ПС а вообще штука прикольная.Сегодня в обед меняли интерфейс. фьюч отрубился. не пойму чего, потом открылся с новой вкладкой.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:36

  Кучинелли написав:Козак-характерник

Куме, провентилируй моменты, в обучалках не понял...
1 - плечо кросс и изолированное
2 - что происходит при нажатии - закрыть позиции(аналогично ли это просто покупке-продаже)
3 - как понять сколько у тебя осталось средств кот можешь вывести, там есть баланс депо, маржа , обяз маржа. может ещё что.Т е вот вдруг понадобилась сумма и я просто не могу понять сколько у меня на фьючах денег.
ПС а вообще штука прикольная.Сегодня в обед меняли интерфейс. фьюч отрубился. не пойму чего, потом открылся с новой вкладкой.

1. Крос - якщо декілька позицій, то ціна ліквідації по кожній позиції автоматично перерозпреділяється, щоб як можна далі відсунути момент ліквідації. Забезпечення - вся сума депо на всі позиції. Ізольована - можна визначити суму збитку і ціну ліквідації по окремій позиції, тобто визначити самостійно ціну ліквідації. І буде ліквідований не увесь депозит.

2. Так. Покупка чи продажа шорта чи лонга.

3. Доступна сума для виводу буде видна на балансі. Але виводячи певну суму, Ви зменшуєте забезпечення і наближаєте ціну ліквідації.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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