Не Хорошо, шо Вы это поняли.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:22
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:24
Vitaka Як човен не назви, головне, щоб плавав...
На класичній маржиналці так і є. На фючах інша термінологія. Тому ми і не порозумілися одразу з термінологією.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:30
Козак-характерник
Куме, провентилируй моменты, в обучалках не понял...
1 - плечо кросс и изолированное
2 - что происходит при нажатии - закрыть позиции(аналогично ли это просто покупке-продаже)
3 - как понять сколько у тебя осталось средств кот можешь вывести, там есть баланс депо, маржа , обяз маржа. может ещё что.Т е вот вдруг понадобилась сумма и я просто не могу понять сколько у меня на фьючах денег.
ПС а вообще штука прикольная.Сегодня в обед меняли интерфейс. фьюч отрубился. не пойму чего, потом открылся с новой вкладкой.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:36
1. Крос - якщо декілька позицій, то ціна ліквідації по кожній позиції автоматично перерозпреділяється, щоб як можна далі відсунути момент ліквідації. Забезпечення - вся сума депо на всі позиції. Ізольована - можна визначити суму збитку і ціну ліквідації по окремій позиції, тобто визначити самостійно ціну ліквідації. І буде ліквідований не увесь депозит.
2. Так. Покупка чи продажа шорта чи лонга.
3. Доступна сума для виводу буде видна на балансі. Але виводячи певну суму, Ви зменшуєте забезпечення і наближаєте ціну ліквідації.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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