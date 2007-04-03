Не Хорошо, шо Вы это поняли.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:22
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:24
Vitaka Як човен не назви, головне, щоб плавав...
На класичній маржиналці так і є. На фючах інша термінологія. Тому ми і не порозумілися одразу з термінологією.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:30
Козак-характерник
Куме, провентилируй моменты, в обучалках не понял...
1 - плечо кросс и изолированное
2 - что происходит при нажатии - закрыть позиции(аналогично ли это просто покупке-продаже)
3 - как понять сколько у тебя осталось средств кот можешь вывести, там есть баланс депо, маржа , обяз маржа. может ещё что.Т е вот вдруг понадобилась сумма и я просто не могу понять сколько у меня на фьючах денег.
ПС а вообще штука прикольная.Сегодня в обед меняли интерфейс. фьюч отрубился. не пойму чего, потом открылся с новой вкладкой.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:36
1. Крос - якщо декілька позицій, то ціна ліквідації по кожній позиції автоматично перерозпреділяється, щоб як можна далі відсунути момент ліквідації. Забезпечення - вся сума депо на всі позиції. Ізольована - можна визначити суму збитку і ціну ліквідації по окремій позиції, тобто визначити самостійно ціну ліквідації. І буде ліквідований не увесь депозит.
2. Так. Покупка чи продажа шорта чи лонга.
3. Доступна сума для виводу буде видна на балансі. Але виводячи певну суму, Ви зменшуєте забезпечення і наближаєте ціну ліквідації.
Тут про фючи
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кучинелли, маржа на площадке Binance — изолированная и кросс. Последняя значит, что под риск попадает не часть депозита, а вся сумма счета Бинанс Futures. В изолированной сделке трейдер может взять 1% депозита, выставить удобное плечо и, в случае неудачи, не потеряет больше 1% капитала.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:44
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вот здесь я не об этом.А полностью.т е я решил забрать всё бабло с фьючерсов.Но я не знаю сколько у меня его.Как посчитать, сколько у меня будет на балансе при выводе. если я всё закрою в момент.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:45
Якщо немає відкритих позицій, можете забрати все в будь який момент. Вона буде видна. Якщо є позиції відкриті, то зможете забрати лише доступну суму на балансі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:49
Я читал во вкладке это их тлумачення.Но пока кстати выбрал кросс. чтобы дальше отодвинуть ликвидацию.Я торгую более рискованно и агрессивно.Всякой хнёй по 1%-5% никогда не страдаю.все эти рассказки про ММ и РМ для лохов.Я солидарен с Аирмаксом - раз пришёл на рисковый крипторынок. значит рискуй.Если соблюдать РМ, то ты никогда не возмёшь иксы и полное движение, будешь только нюхать шашлык издалека(КХ).Это я ни о тебе разумеется, а вообще.Зарабатывать нужно в другом месте, а на крипторынке нужно переходить на другую финансовую орбиту(желательно более высокую )
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кучинелли, по простому:
сумма депозита - сумма открытых позиций = доступные средства.
Но при изменении цены +/- и будет меняться сумма.
Полное движение только во сне взять можно
Я на Бинансе пока не торгую. Был там неделю - три раза у них сайт висел
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:54
1 - баланс кошелька
2 - баланс маржи
3 - поддерживающая маржа
4 - баланс оставшийся. кот ты и называешь. кот можно переводить
5 - PNL
Я так думаю, что это всё нужно как то сложить и получится доступная к выводу сумма.Но так ли это.Я так понимаю, что ещё толком никто не понял этих внутренностей...или
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