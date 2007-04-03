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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1864186518661867>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:22

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Козак-характерник, сумму открытых позиций делим на сумму депозита на маржиналке - получаем плечо на текущий момент :)

Головне, що Ви зрозуміли суть фючей... :) Я використовую гайд з банана. І їх термінологію юзаю... :)


Не :) Хорошо, шо Вы это поняли.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:24

Vitaka Як човен не назви, головне, щоб плавав... :)

  Vitaka написав: сумму открытых позиций делим на сумму депозита на маржиналке - получаем плечо на текущий момент :)
30к открытых позиций / 10к депозита на маржиналке = Х3.
20к заёмных средств.
Поправьте меня кто, если шо.

На класичній маржиналці так і є. На фючах інша термінологія. Тому ми і не порозумілися одразу з термінологією. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:30

Козак-характерник

Куме, провентилируй моменты, в обучалках не понял...
1 - плечо кросс и изолированное
2 - что происходит при нажатии - закрыть позиции(аналогично ли это просто покупке-продаже)
3 - как понять сколько у тебя осталось средств кот можешь вывести, там есть баланс депо, маржа , обяз маржа. может ещё что.Т е вот вдруг понадобилась сумма и я просто не могу понять сколько у меня на фьючах денег.
ПС а вообще штука прикольная.Сегодня в обед меняли интерфейс. фьюч отрубился. не пойму чего, потом открылся с новой вкладкой.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:36

  Кучинелли написав:Козак-характерник

Куме, провентилируй моменты, в обучалках не понял...
1 - плечо кросс и изолированное
2 - что происходит при нажатии - закрыть позиции(аналогично ли это просто покупке-продаже)
3 - как понять сколько у тебя осталось средств кот можешь вывести, там есть баланс депо, маржа , обяз маржа. может ещё что.Т е вот вдруг понадобилась сумма и я просто не могу понять сколько у меня на фьючах денег.
ПС а вообще штука прикольная.Сегодня в обед меняли интерфейс. фьюч отрубился. не пойму чего, потом открылся с новой вкладкой.

1. Крос - якщо декілька позицій, то ціна ліквідації по кожній позиції автоматично перерозпреділяється, щоб як можна далі відсунути момент ліквідації. Забезпечення - вся сума депо на всі позиції. Ізольована - можна визначити суму збитку і ціну ліквідації по окремій позиції, тобто визначити самостійно ціну ліквідації. І буде ліквідований не увесь депозит.

2. Так. Покупка чи продажа шорта чи лонга.

3. Доступна сума для виводу буде видна на балансі. Але виводячи певну суму, Ви зменшуєте забезпечення і наближаєте ціну ліквідації.

Тут про фючи https://binance.zendesk.com/hc/ru/categ ... 0%BB%D1%8F
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кучинелли, маржа на площадке Binance — изолированная и кросс. Последняя значит, что под риск попадает не часть депозита, а вся сумма счета Бинанс Futures. В изолированной сделке трейдер может взять 1% депозита, выставить удобное плечо и, в случае неудачи, не потеряет больше 1% капитала.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Доступна сума для виводу буде видна на балансі. Але виводячи певну суму, Ви зменшуєте забезпечення і наближаєте ціну ліквідації.

Вот здесь я не об этом.А полностью.т е я решил забрать всё бабло с фьючерсов.Но я не знаю сколько у меня его.Как посчитать, сколько у меня будет на балансе при выводе. если я всё закрою в момент.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:45

  Кучинелли написав:
  Козак-характерник написав:Доступна сума для виводу буде видна на балансі. Але виводячи певну суму, Ви зменшуєте забезпечення і наближаєте ціну ліквідації.

Вот здесь я не об этом.А полностью.т е я решил забрать всё бабло с фьючерсов.Но я не знаю сколько у меня его.Как посчитать, сколько у меня будет на балансе при выводе. если я всё закрою в момент.

Якщо немає відкритих позицій, можете забрати все в будь який момент. Вона буде видна. Якщо є позиції відкриті, то зможете забрати лише доступну суму на балансі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:49

  Vitaka написав:Кучинелли, маржа на площадке Binance — изолированная и кросс. Последняя значит, что под риск попадает не часть депозита, а вся сумма счета Бинанс Futures. В изолированной сделке трейдер может взять 1% депозита, выставить удобное плечо и, в случае неудачи, не потеряет больше 1% капитала.

Я читал во вкладке это их тлумачення.Но пока кстати выбрал кросс. чтобы дальше отодвинуть ликвидацию.Я торгую более рискованно и агрессивно.Всякой хнёй по 1%-5% никогда не страдаю.все эти рассказки про ММ и РМ для лохов.Я солидарен с Аирмаксом - раз пришёл на рисковый крипторынок. значит рискуй.Если соблюдать РМ, то ты никогда не возмёшь иксы и полное движение, будешь только нюхать шашлык издалека(КХ).Это я ни о тебе разумеется, а вообще.Зарабатывать нужно в другом месте, а на крипторынке нужно переходить на другую финансовую орбиту(желательно более высокую :) )
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кучинелли, по простому:
сумма депозита - сумма открытых позиций = доступные средства.
Но при изменении цены +/- и будет меняться сумма.
Полное движение только во сне взять можно :)
Я на Бинансе пока не торгую. Был там неделю - три раза у них сайт висел :(
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:54

  Козак-характерник написав:
  Кучинелли написав:
  Козак-характерник написав:Доступна сума для виводу буде видна на балансі. Але виводячи певну суму, Ви зменшуєте забезпечення і наближаєте ціну ліквідації.

Вот здесь я не об этом.А полностью.т е я решил забрать всё бабло с фьючерсов.Но я не знаю сколько у меня его.Как посчитать, сколько у меня будет на балансе при выводе. если я всё закрою в момент.

Якщо немає відкритих позицій, можете забрати все в будь який момент. Вона буде видна. Якщо є позиції відкриті, то зможете забрати лише доступну суму на балансі.


1 - баланс кошелька
2 - баланс маржи
3 - поддерживающая маржа
4 - баланс оставшийся. кот ты и называешь. кот можно переводить
5 - PNL
Я так думаю, что это всё нужно как то сложить и получится доступная к выводу сумма.Но так ли это.Я так понимаю, что ещё толком никто не понял этих внутренностей...или
Кучинелли
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