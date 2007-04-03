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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1864186518661867

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:55

Кучинелли Вище Вам пояснили правильно. Не заморочуйтеся з тим, доступну суму Ви побачите. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:59

  Vitaka написав:Кучинелли, по простому:
сумма депозита - сумма открытых позиций = доступные средства.
Но при изменении цены +/- и будет меняться сумма.
Полное движение только во сне взять можно :)
Я на Бинансе пока не торгую. Был там неделю - три раза у них сайт висел :(

Нет, там сложнее.Я выше написал туеву хучу составляющих.Есть валлет баланс. он постоянный.Меняется только баланс маржи и свободная сумма к трансферу, в зав от движения курса.

Ещё раз суть вопроса ко всем - Я хочу с фьюча забрать ВСЕ средства(юсдт).У меня есть позиция, допустим.И куча вышеописанных цифр.Я НЕ ЗНАЮ,СКОЛЬКО У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ СРЕДСТВ ПРИ ВЫВОДЕ - СКОЛЬКО, КАК ПОСЧИТАТЬ :?:
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кучинелли, всё это в динамике каждую секунду. Ушла цена по говнокоину на 20% в противоположную сторону - и всё по-другому.
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 13 тра, 2020 21:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Ви побачите


Да, побачу после вывода.А до вывода?
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:04

  Кучинелли написав:Ещё раз суть вопроса ко всем - Я хочу с фьюча забрать ВСЕ средства(юсдт).У меня есть позиция, допустим.И куча вышеописанных цифр.Я НЕ ЗНАЮ,СКОЛЬКО У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ СРЕДСТВ ПРИ ВЫВОДЕ - СКОЛЬКО, КАК ПОСЧИТАТЬ :?:

Точно ніяк, бо при відкритій позиції баланс буде завжди плаваючим, в залежності від того, позиція в мінусі чи плюсі. Максимум , що Ви зможете вивести в ідеалі, якщо позиція в плюсі, то суму депозиту мінус суму Вашої позиціі з врахуванням мінімального забезпечення.

  Кучинелли написав:
  Козак-характерник написав:Ви побачите


Да, побачу после вывода.А до вывода?

Побачите саме ДО виводу. Читайте вище... :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 13 тра, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:05

  Vitaka написав:Кучинелли, всё это в динамике каждую секунду. Ушла цена по говнокоину на 20% в противоположную сторону - и всё по-другому.


ну понятно это.ты не видя интерфейс просто не понимаешь суть вопроса.Я выше перечислил 5 балансов. кот подсвечивают в меню.В зависимости от движения курса 4 из них меняются.Да и х с ним.Я не знаю. можно ли их сложить или нужно отнять или разделить. чтобы просто понять - сколько у меня там денег.как пишет кх. я увижу сколько только когда закрою всё и выведу.Блин, а если меня это не устраивает.Я тренировался сразу на рабочем счёте и сделал кучу операций. теперь имею кучу цифр и не могу понять даже в прибыли я или в убытке. :) Поэтому. если в убытке то нафига выводить.Если в прибыли. то закрыл бы и начал с чистого листа. чтоб более понятно уже было.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:09

Кучинелли Щоб побачити увесь баланс треба закрити всі позиції. І побачите в плюсі чи мінусі. :) Порівняйте зі стартовую сумою.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:17

  Кучинелли написав:
  Vitaka написав:Кучинелли, всё это в динамике каждую секунду. Ушла цена по говнокоину на 20% в противоположную сторону - и всё по-другому.


ну понятно это.ты не видя интерфейс просто не понимаешь суть вопроса.Я выше перечислил 5 балансов. кот подсвечивают в меню.В зависимости от движения курса 4 из них меняются.Да и х с ним.Я не знаю. можно ли их сложить или нужно отнять или разделить. чтобы просто понять - сколько у меня там денег.как пишет кх. я увижу сколько только когда закрою всё и выведу.Блин, а если меня это не устраивает.Я тренировался сразу на рабочем счёте и сделал кучу операций. теперь имею кучу цифр и не могу понять даже в прибыли я или в убытке. :) Поэтому. если в убытке то нафига выводить.Если в прибыли. то закрыл бы и начал с чистого листа. чтоб более понятно уже было.


Поэтому я на Финике.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:05

Закрив позиції по зеку 42.3 і XLM 0.69. на морозиво. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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