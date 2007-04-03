|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:55
Кучинелли Вище Вам пояснили правильно. Не заморочуйтеся з тим, доступну суму Ви побачите.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:59
Нет, там сложнее.Я выше написал туеву хучу составляющих.Есть валлет баланс. он постоянный.Меняется только баланс маржи и свободная сумма к трансферу, в зав от движения курса.
Ещё раз суть вопроса ко всем - Я хочу с фьюча забрать ВСЕ средства(юсдт).У меня есть позиция, допустим.И куча вышеописанных цифр.Я НЕ ЗНАЮ,СКОЛЬКО У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ СРЕДСТВ ПРИ ВЫВОДЕ - СКОЛЬКО, КАК ПОСЧИТАТЬ
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кучинелли, всё это в динамике каждую секунду. Ушла цена по говнокоину на 20% в противоположную сторону - и всё по-другому.
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 13 тра, 2020 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:04
Точно ніяк, бо при відкритій позиції баланс буде завжди плаваючим, в залежності від того, позиція в мінусі чи плюсі. Максимум , що Ви зможете вивести в ідеалі, якщо позиція в плюсі, то суму депозиту мінус суму Вашої позиціі з врахуванням мінімального забезпечення.
Побачите саме ДО виводу. Читайте вище...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 13 тра, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:05
ну понятно это.ты не видя интерфейс просто не понимаешь суть вопроса.Я выше перечислил 5 балансов. кот подсвечивают в меню.В зависимости от движения курса 4 из них меняются.Да и х с ним.Я не знаю. можно ли их сложить или нужно отнять или разделить. чтобы просто понять - сколько у меня там денег.как пишет кх. я увижу сколько только когда закрою всё и выведу.Блин, а если меня это не устраивает.Я тренировался сразу на рабочем счёте и сделал кучу операций. теперь имею кучу цифр и не могу понять даже в прибыли я или в убытке. Поэтому. если в убытке то нафига выводить.Если в прибыли. то закрыл бы и начал с чистого листа. чтоб более понятно уже было.
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:09
Кучинелли Щоб побачити увесь баланс треба закрити всі позиції. І побачите в плюсі чи мінусі. Порівняйте зі стартовую сумою.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:17
Поэтому я на Финике.
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:05
Закрив позиції по зеку 42.3 і XLM 0.69. на морозиво.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
|