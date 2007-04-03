Да писдит он, какая ещё просадка минус 350% от депо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:48
Да писдит он, какая ещё просадка минус 350% от депо.
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:02
Частину ризиків по шорт позиціям хеджував лонгом кєши по 235.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:08
Толерантный всегда Зебра сегодня не в духе
Альты гады стоят как вкопаные,задолбали уже.Даже эфир и тот примерз к турникету
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:13
Розставив лєсєнку по альтам на шорт з інтервалом.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:27
Не вижу ничего более-менее нормального по позициям..В данный момент проблем на ж... можно только нашортить.Казак,тебе не кажется,что есть моменты когда нужно просто подождать развязки какой нибудь,а не постоянно в рынке сидеть..там 2 бакса выиграл,на другом тут же прое...л,ну что это за торговля?? Гемор один.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ты дошортишся,что будешь снова на счет доливать,если вдруг рынок сорвется в соплю тыщ до 10.7-11 так..Снова будет бо-бо
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:36
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток шорт 1 штучка на 9280
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