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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1865186618671868

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:48

  OptiX написав:Козак-характерник
Давайте факти.. скільки було, та скільки долили.. Можна умовно в суммах N, докинув 2N. Інакче це просто трьоп... Вивчайте тему і все такє... -350% просадки з 10х плечем це хіба що ви торгуєте на 100баксів з плечем 10х на 1000 по ітогу і докинули в маржу + 1000уе.

Да писдит он, какая ещё просадка минус 350% от депо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:02

  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:Закрив позиції по зеку 42.3 і XLM 0.69. на морозиво. :)

Мороженое ушло на покрытие лося по шорту монеры, которая сейчас 65,5 :)

Частину ризиків по шорт позиціям хеджував лонгом кєши по 235.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:08

  Zebra написав:Да писдит он, какая ещё просадка минус 350% от депо.


Толерантный всегда Зебра сегодня не в духе :lol: :lol:
Альты гады стоят как вкопаные,задолбали уже.Даже эфир и тот примерз к турникету
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:13

  osafly написав:Альты гады стоят как вкопаные,задолбали уже.Даже эфир и тот примерз к турникету

Розставив лєсєнку по альтам на шорт з інтервалом.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:27

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Альты гады стоят как вкопаные,задолбали уже.Даже эфир и тот примерз к турникету

Розставив лєсєнку по альтам на шорт з інтервалом.


Не вижу ничего более-менее нормального по позициям..В данный момент проблем на ж... можно только нашортить.Казак,тебе не кажется,что есть моменты когда нужно просто подождать развязки какой нибудь,а не постоянно в рынке сидеть..там 2 бакса выиграл,на другом тут же прое...л,ну что это за торговля?? Гемор один.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ты дошортишся,что будешь снова на счет доливать,если вдруг рынок сорвется в соплю тыщ до 10.7-11 так..Снова будет бо-бо
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток шорт 1 штучка на 9280
Zebra
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