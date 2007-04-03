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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 тра, 2020 23:52
Казак,не пугай рынок.Что теперь,следующая 9600?? Недавний перехай будет чи не?? С альтов все соки выдавливают в биток
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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osafly
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Додано: Сер 13 тра, 2020 23:56
OptiX написав:
Тоже хотел в шорты прыгнуть, но Увидел что и казак лесенку раставил - передумал. Зебра выходи, шорта не будет, пока у КХ не заберут очередной его депо.
Может у человека там 200...500к. Вот и балуется.osafly
, пока у кроссов передышка/остановка. Взял чуть-чуть кеша/дед, эос/дед.
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Vitaka
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:01
osafly написав:
Казак,не пугай рынок.Что теперь,следующая 9600?? Недавний перехай будет чи не?? С альтов все соки выдавливают в биток
Ніхто не знає майбутнього. Підвищуємо ставки! Натягнути око на дупу маніпулю.
Прибрав лєсєнку з альтів. Бо цей маніпуляка ще "альтсІзон" запустить з перехаями 2017 і тоді прощавай депо. В мене стільки грошей на усереднення не вистачить. З альтами перечекаю. Увага на дєда-старпьора.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:04
Vitaka написав:osafly
, пока у кроссов передышка/остановка. Взял чуть-чуть кеша/дед, эос/дед.
А у меня еще %60 альты в закромах..Все никак уровней не дождусь долить..Может и не дождусь,с таким долбанутым рынком..Суеты не люблю.Любая монета может ломануться шо дурная..ZRX тому подтверждение.Ждемс.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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osafly
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:07
Козак-характерник написав:
Ніхто не знає майбутнього. Підвищуємо ставки! Натягнути око на дупу маніпулю.
Прибрав лєсєнку з альтів. Бо цей маніпуляка ще "альтсІзон" запустить з перехаями 2017 і тоді прощавай депо. В мене стільки грошей на усереднення не вистачить. З альтами перечекаю. Увага на дєда-старпьора.
Все,Казак не тот пошел..Переработался.Мышца стала сжиматься в одном месте.Вова,какой альтсезон с перехаями?? Ты что,в сосну впилился??
Забудь.Тут февральские максимумы обновить не можем,не говоря уже о прошлогодних летних..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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osafly
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:07
OptiX написав:
Тоже хотел в шорты прыгнуть, но Увидел что и казак лесенку раставил - передумал. Зебра выходи, шорта не будет, пока у КХ не заберут очередной его депо.
Ещё рано. 9400 может быть потолок. Пойдет выше 9550 - стоп.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:09
osafly написав: Козак-характерник написав:
Ніхто не знає майбутнього. Підвищуємо ставки! Натягнути око на дупу маніпулю.
Прибрав лєсєнку з альтів. Бо цей маніпуляка ще "альтсІзон" запустить з перехаями 2017 і тоді прощавай депо. В мене стільки грошей на усереднення не вистачить. З альтами перечекаю. Увага на дєда-старпьора.
Все,Казак не тот пошел..Переработался.Мышца стала сжиматься в одном месте.Вова,какой альтсезон с перехаями?? Ты что,в сосну впилился??
Забудь.Тут февральские максимумы обновить не можем,не говоря уже о прошлогодних летних..
osafly написав:
Любая монета может ломануться шо дурная..ZRX тому подтверждение.Ждемс.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:09
Vitaka написав:
OptiX написав:
Тоже хотел в шорты прыгнуть, но Увидел что и казак лесенку раставил - передумал. Зебра выходи, шорта не будет, пока у КХ не заберут очередной его депо.
Может у человека там 200...500к. Вот и балуется.osafly
, пока у кроссов передышка/остановка. Взял чуть-чуть кеша/дед, эос/дед.
Тоже EOS 1000 штучек к битку взял. Опой чую, с такой капитализацией тезера, могут его пампануть как ZRX. Давно он уже по серьезному не стрелял.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:11
Козак-характерник написав:
Поставив шорт на біток 10800. Лєсєнка з інтервало 100 до 20000.
Шо-шо? С каким интервалом?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:14
Vitaka написав: Козак-характерник написав:
Поставив шорт на біток 10800. Лєсєнка з інтервало 100 до 20000.
Шо-шо? С каким интервалом?
Інтервал 100 баксів. Розкидав ще ордери до 50000 хаотично. А раптом маніпуляка вабанк піде, полюючи на козака?
Ставки підвищуємо.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 14 тра, 2020 00:15, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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