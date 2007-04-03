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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18671868186918701871>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Казак,не пугай рынок.Что теперь,следующая 9600?? Недавний перехай будет чи не?? С альтов все соки выдавливают в биток
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:56

  OptiX написав:Тоже хотел в шорты прыгнуть, но Увидел что и казак лесенку раставил - передумал. Зебра выходи, шорта не будет, пока у КХ не заберут очередной его депо.

:D Может у человека там 200...500к. Вот и балуется.

osafly, пока у кроссов передышка/остановка. Взял чуть-чуть кеша/дед, эос/дед.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:01

  osafly написав:Казак,не пугай рынок.Что теперь,следующая 9600?? Недавний перехай будет чи не?? С альтов все соки выдавливают в биток

Ніхто не знає майбутнього. Підвищуємо ставки! Натягнути око на дупу маніпулю. :) Прибрав лєсєнку з альтів. Бо цей маніпуляка ще "альтсІзон" запустить з перехаями 2017 і тоді прощавай депо. В мене стільки грошей на усереднення не вистачить. З альтами перечекаю. Увага на дєда-старпьора. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:04

  Vitaka написав:
osafly, пока у кроссов передышка/остановка. Взял чуть-чуть кеша/дед, эос/дед.


А у меня еще %60 альты в закромах..Все никак уровней не дождусь долить..Может и не дождусь,с таким долбанутым рынком..Суеты не люблю.Любая монета может ломануться шо дурная..ZRX тому подтверждение.Ждемс.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:07

  Козак-характерник написав:Ніхто не знає майбутнього. Підвищуємо ставки! Натягнути око на дупу маніпулю. :) Прибрав лєсєнку з альтів. Бо цей маніпуляка ще "альтсІзон" запустить з перехаями 2017 і тоді прощавай депо. В мене стільки грошей на усереднення не вистачить. З альтами перечекаю. Увага на дєда-старпьора. :)


Все,Казак не тот пошел..Переработался.Мышца стала сжиматься в одном месте.Вова,какой альтсезон с перехаями?? Ты что,в сосну впилился?? :lol: Забудь.Тут февральские максимумы обновить не можем,не говоря уже о прошлогодних летних..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:07

  OptiX написав:Тоже хотел в шорты прыгнуть, но Увидел что и казак лесенку раставил - передумал. Зебра выходи, шорта не будет, пока у КХ не заберут очередной его депо.


Ещё рано. 9400 может быть потолок. Пойдет выше 9550 - стоп.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:09

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Ніхто не знає майбутнього. Підвищуємо ставки! Натягнути око на дупу маніпулю. :) Прибрав лєсєнку з альтів. Бо цей маніпуляка ще "альтсІзон" запустить з перехаями 2017 і тоді прощавай депо. В мене стільки грошей на усереднення не вистачить. З альтами перечекаю. Увага на дєда-старпьора. :)


Все,Казак не тот пошел..Переработался.Мышца стала сжиматься в одном месте.Вова,какой альтсезон с перехаями?? Ты что,в сосну впилился?? :lol: Забудь.Тут февральские максимумы обновить не можем,не говоря уже о прошлогодних летних..

:wink:
  osafly написав:Любая монета может ломануться шо дурная..ZRX тому подтверждение.Ждемс.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:09

  Vitaka написав:
  OptiX написав:Тоже хотел в шорты прыгнуть, но Увидел что и казак лесенку раставил - передумал. Зебра выходи, шорта не будет, пока у КХ не заберут очередной его депо.

:D Может у человека там 200...500к. Вот и балуется.

osafly, пока у кроссов передышка/остановка. Взял чуть-чуть кеша/дед, эос/дед.

Тоже EOS 1000 штучек к битку взял. Опой чую, с такой капитализацией тезера, могут его пампануть как ZRX. Давно он уже по серьезному не стрелял.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:11

  Козак-характерник написав:Поставив шорт на біток 10800. Лєсєнка з інтервало 100 до 20000.

Шо-шо? С каким интервалом?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:14

  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:Поставив шорт на біток 10800. Лєсєнка з інтервало 100 до 20000.

Шо-шо? С каким интервалом?

Інтервал 100 баксів. Розкидав ще ордери до 50000 хаотично. А раптом маніпуляка вабанк піде, полюючи на козака? :lol: Ставки підвищуємо.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 14 тра, 2020 00:15, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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