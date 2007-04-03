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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 00:14
Yuri_T написав: OptiX написав:
...Зебра выходи, шорта не будет, пока у КХ не заберут очередной его депо.
не-не, пока не отдаст дядям всё украденное в Михайловском.
А что за история с Михайловским?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:23
Хлопчики та дівчатка, ховайтеся! Бо поки маніпуль не ліквідує козака не заспокоїться...
Йдемо на 50000.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:24
Козак-характерник написав: Vitaka написав: Козак-характерник написав:
Поставив шорт на біток 10800. Лєсєнка з інтервало 100 до 20000.
Шо-шо? С каким интервалом?
Інтервал 100 баксів. Розкидав ще ордери до 50000 хаотично. А раптом маніпуляка вабанк піде, полюючи на козака?
Ставки підвищуємо.
Так на каждой следующей ступеньке надо усредняться с коэфициентом 1,5 хотябы
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:25
Vitaka написав:
Так на каждой следующей ступеньке надо усредняться с коэфициентом 1,5 хотябы
Це війна. Велика війна Добра зі Злом. Бог з нами! Тримайтеся!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:29
Козак-характерник написав:
Поставив шорт на біток 10800. Лєсєнка з інтервало 100 до 20000.
Ага.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:29
Та про войну я догадался. А про лесенку не понял. Лесенка равными долями?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:38
Vitaka написав:
Та про войну я догадался. А про лесенку не понял. Лесенка равными долями?
Так, мікроордери. І хаотично до 50 великі шорти.
Епік батл. Сили тьми йдуть на нас!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:44
Zebra, и остальное панство, хде следующая сурьёзная поддержка у эосокефира?
Я про кросс к деду.
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Vitaka
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:46
Vitaka
Далі лише безкінечна подорож на звіздальотє в космос...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:46
Zebra написав: Yuri_T написав: OptiX написав:
...Зебра выходи, шорта не будет, пока у КХ не заберут очередной его депо.
не-не, пока не отдаст дядям всё украденное в Михайловском.
А что за история с Михайловским?
кредитные лимиты по нескольким картам этот барыга присвоил, по себе и маме.
искренне считает заработанным.
здесь система пропустила, там система отобрала.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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