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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1868186918701871>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:14

  Yuri_T написав:
  OptiX написав:...Зебра выходи, шорта не будет, пока у КХ не заберут очередной его депо.

не-не, пока не отдаст дядям всё украденное в Михайловском.

А что за история с Михайловским?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:23

Хлопчики та дівчатка, ховайтеся! Бо поки маніпуль не ліквідує козака не заспокоїться... :lol: Йдемо на 50000. 8)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:24

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:Поставив шорт на біток 10800. Лєсєнка з інтервало 100 до 20000.

Шо-шо? С каким интервалом?

Інтервал 100 баксів. Розкидав ще ордери до 50000 хаотично. А раптом маніпуляка вабанк піде, полюючи на козака? :lol: Ставки підвищуємо.

Так на каждой следующей ступеньке надо усредняться с коэфициентом 1,5 хотябы :shock:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:25

  Vitaka написав:Так на каждой следующей ступеньке надо усредняться с коэфициентом 1,5 хотябы :shock:

Це війна. Велика війна Добра зі Злом. Бог з нами! Тримайтеся! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:29

  Козак-характерник написав:Поставив шорт на біток 10800. Лєсєнка з інтервало 100 до 20000.

Ага.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:29

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Так на каждой следующей ступеньке надо усредняться с коэфициентом 1,5 хотябы :shock:

Це війна. Велика війна Добра зі Злом. Бог з нами! Тримайтеся! :)


Та про войну я догадался. А про лесенку не понял. Лесенка равными долями?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:38

  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Так на каждой следующей ступеньке надо усредняться с коэфициентом 1,5 хотябы :shock:

Це війна. Велика війна Добра зі Злом. Бог з нами! Тримайтеся! :)


Та про войну я догадался. А про лесенку не понял. Лесенка равными долями?

Так, мікроордери. І хаотично до 50 великі шорти. :) :) Епік батл. Сили тьми йдуть на нас!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra, и остальное панство, хде следующая сурьёзная поддержка у эосокефира?
Я про кросс к деду.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:46

Vitaka Далі лише безкінечна подорож на звіздальотє в космос... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:46

  Zebra написав:
  Yuri_T написав:
  OptiX написав:...Зебра выходи, шорта не будет, пока у КХ не заберут очередной его депо.

не-не, пока не отдаст дядям всё украденное в Михайловском.

А что за история с Михайловским?

кредитные лимиты по нескольким картам этот барыга присвоил, по себе и маме.
искренне считает заработанным.
здесь система пропустила, там система отобрала.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 1868186918701871>
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