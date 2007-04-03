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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 00:50
Vitaka написав: Козак-характерник написав:Vitaka
Далі лише безкінечна подорож на звіздальотє в космос...
Там ещё можно новую Марианскую впадину открыть на батискафе.
Все може бути...але поки маніпуляка не ліквідує козака, лише космічні скафандри.
Або маніпуля попустить з друком тезера і ослабить хватку. Хоча навряд чи, жоден хижак не відпускав з когтів здобич. Летимо на 50. Пристебніться!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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