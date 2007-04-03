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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1868186918701871

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:48

  Козак-характерник написав:Vitaka Далі лише безкінечна подорож на звіздальотє в космос... :)

Там ещё можно новую Марианскую впадину открыть на батискафе.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:50

  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:Vitaka Далі лише безкінечна подорож на звіздальотє в космос... :)

Там ещё можно новую Марианскую впадину открыть на батискафе.

Все може бути...але поки маніпуляка не ліквідує козака, лише космічні скафандри. :) Або маніпуля попустить з друком тезера і ослабить хватку. Хоча навряд чи, жоден хижак не відпускав з когтів здобич. Летимо на 50. Пристебніться! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 01:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ставлю стоп на 8К, думаю упадем опять с 10К до 5К. если подрастет до 10ки, переставлю стоп на 8600. думаю, что это будет последняя возможность увеличить кол-во битка вдвое
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

доброе утро, шортуны. 9400 пробили
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:27

  OptiX написав:доброе утро, шортуны. 9400 пробили

Тезера уже 8,8 млрд

снова +100 млн за сутки.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:36

Zebra
скоро его будут обнулять большими сквизами в обоих направлениях.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:41

  OptiX написав:доброе утро, шортуны. 9400 пробили

Доброе :) На недельных свечах вроде начинает закругляться.
По-идее, на 9,6к остановка.
Востаннє редагувалось Vitaka в Чет 14 тра, 2020 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:43

  Vitaka написав:Zebra, и остальное панство, хде следующая сурьёзная поддержка у эосокефира?
Я про кросс к деду.

Там нет поддержек, есть риск, перепроданность по RSI на дневках. Рано или поздно стрельнет - все эти овнокоины раз в квартал/полгода стреляют.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:53

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Zebra, и остальное панство, хде следующая сурьёзная поддержка у эосокефира?
Я про кросс к деду.

Там нет поддержек, есть риск, перепроданность по RSI на дневках. Рано или поздно стрельнет - все эти овнокоины раз в квартал/полгода стреляют.

Если смотреть по аналогии предыдущих дампов Эоса, то получается порядка -70% каждый следующий.
По идее остановка аж на 0,00015. Хотя вроде встречается поддержка на 0,00023.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Дед еще подрос,альта опять упала..Ага,ждите EOS..Этот х...вый спутник-рипл №2..Я уже сам его задолбался держать.Раньше была неплохая монета с хорошим ходом,сейчас какой то тормоз.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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  #<1 ... 1868186918701871
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