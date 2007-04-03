Там ещё можно новую Марианскую впадину открыть на батискафе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 00:48
Додано: Чет 14 тра, 2020 00:50
Все може бути...але поки маніпуляка не ліквідує козака, лише космічні скафандри. Або маніпуля попустить з друком тезера і ослабить хватку. Хоча навряд чи, жоден хижак не відпускав з когтів здобич. Летимо на 50. Пристебніться!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 14 тра, 2020 01:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
ставлю стоп на 8К, думаю упадем опять с 10К до 5К. если подрастет до 10ки, переставлю стоп на 8600. думаю, что это будет последняя возможность увеличить кол-во битка вдвое
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
доброе утро, шортуны. 9400 пробили
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:27
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:36
Zebra
скоро его будут обнулять большими сквизами в обоих направлениях.
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:41
Доброе На недельных свечах вроде начинает закругляться.
По-идее, на 9,6к остановка.
Востаннє редагувалось Vitaka в Чет 14 тра, 2020 09:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:43
Додано: Чет 14 тра, 2020 09:53
Если смотреть по аналогии предыдущих дампов Эоса, то получается порядка -70% каждый следующий.
По идее остановка аж на 0,00015. Хотя вроде встречается поддержка на 0,00023.
Додано: Чет 14 тра, 2020 10:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Дед еще подрос,альта опять упала..Ага,ждите EOS..Этот х...вый спутник-рипл №2..Я уже сам его задолбался держать.Раньше была неплохая монета с хорошим ходом,сейчас какой то тормоз.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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