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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 10:29
до стопа осталось 50 баксов, шоли усредниться...
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Zebra
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:35
Zebra написав:
до стопа осталось 50 баксов, шоли усредниться...
Может стоп прибрать и ничего пока не делать?
Я так понимая ликвидация будет в районе 40к?
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Vitaka
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:51
Vitaka написав: Zebra написав:
до стопа осталось 50 баксов, шоли усредниться...
Может стоп прибрать и ничего пока не делать?
Я так понимая ликвидация будет в районе 40к?
Да, ликвидация очень далеко, пока что понаблюдаю.
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Zebra
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:01
osafly написав:
Дед еще подрос,альта опять упала..Ага,ждите EOS..Этот х...вый спутник-рипл №2..Я уже сам его задолбался держать.Раньше была неплохая монета с хорошим ходом,сейчас какой то тормоз.
Индекс доминирования BTC вторую вершину рисует.
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lrs7719
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:04
9,520.31 став на шорт біта + усереднив шорт на бнб 16.32
П.С. Ставка фінансування 0.1% по бнб. Скоро обвал і великий куш. Не лише на морозиво, а й на червону ікру!
Хто не бздо, ризикуйте!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:23
Козак-характерник написав:
9,520.31 став на шорт біта + усереднив шорт на бнб 16.32
П.С. Ставка фінансування 0.1% по бнб. Скоро обвал і великий куш. Не лише на морозиво, а й на червону ікру!
Хто не бздо, ризикуйте!
Не кислая ставка. Она фиксируется на период или плавающая?
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Vitaka
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:26
Vitaka написав: Козак-характерник написав:
9,520.31 став на шорт біта + усереднив шорт на бнб 16.32
П.С. Ставка фінансування 0.1% по бнб. Скоро обвал і великий куш. Не лише на морозиво, а й на червону ікру!
Хто не бздо, ризикуйте!
Не кислая ставка. Она фиксируется на период или плавающая?
Плаваюча. Знов поставив лєсєнку з інтервалом 100 баксів на шорт бітка від 10000.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:31
Козак-характерник написав:
9,520.31 став на шорт біта + усереднив шорт на бнб 16.32
П.С. Ставка фінансування 0.1% по бнб. Скоро обвал і великий куш. Не лише на морозиво, а й на червону ікру!
Хто не бздо, ризикуйте!
Сгинь нечиста сила!!! Ты вошел в шорт - верный признак, что дальше полезет цена.
И ставка по БНБ в 0.1% / день означает, что шортистам дорого в позиции сидеть и дешевле будет закрыться с убытком, а не то что ты написал.
Да и вообще шортить монету биржи на которой торгуешь которая практически нигде больше не торгуется - это пилять ветку на которой сидишь. Владельцы этих шортунов могут в любой момент ликвидировать разогнав свою монету в цене.
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Zebra
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:36
Zebra, щас буду сидеть и смотреть по недельным свечам. Если окажется, что вверх будет третья волна, а это обычно 3 недели роста, то усреднюсь ЧЕРЕЗ три недели на уровне, который будет. Если окажется, шо ФСЬО - долью в открытый шорт на 9,5к.
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Vitaka
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