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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18701871187218731874>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:09

  osafly написав:Дед еще подрос,альта опять упала..Ага,ждите EOS..Этот х...вый спутник-рипл №2..Я уже сам его задолбался держать.Раньше была неплохая монета с хорошим ходом,сейчас какой то тормоз.

:D Та выстрелит ещё... Тока припадёт потопчется... Пружинку на кроссе накрутит.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

до стопа осталось 50 баксов, шоли усредниться...
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:35

  Zebra написав:до стопа осталось 50 баксов, шоли усредниться...

Может стоп прибрать и ничего пока не делать?
Я так понимая ликвидация будет в районе 40к?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:51

  Vitaka написав:
  Zebra написав:до стопа осталось 50 баксов, шоли усредниться...

Может стоп прибрать и ничего пока не делать?
Я так понимая ликвидация будет в районе 40к?

Да, ликвидация очень далеко, пока что понаблюдаю.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:01

  osafly написав:Дед еще подрос,альта опять упала..Ага,ждите EOS..Этот х...вый спутник-рипл №2..Я уже сам его задолбался держать.Раньше была неплохая монета с хорошим ходом,сейчас какой то тормоз.


Индекс доминирования BTC вторую вершину рисует.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:04

9,520.31 став на шорт біта + усереднив шорт на бнб 16.32

П.С. Ставка фінансування 0.1% по бнб. Скоро обвал і великий куш. Не лише на морозиво, а й на червону ікру! :) Хто не бздо, ризикуйте!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:23

  Козак-характерник написав:9,520.31 став на шорт біта + усереднив шорт на бнб 16.32

П.С. Ставка фінансування 0.1% по бнб. Скоро обвал і великий куш. Не лише на морозиво, а й на червону ікру! :) Хто не бздо, ризикуйте!


Не кислая ставка. Она фиксируется на период или плавающая?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:26

  Vitaka написав:
  Козак-характерник написав:9,520.31 став на шорт біта + усереднив шорт на бнб 16.32

П.С. Ставка фінансування 0.1% по бнб. Скоро обвал і великий куш. Не лише на морозиво, а й на червону ікру! :) Хто не бздо, ризикуйте!


Не кислая ставка. Она фиксируется на период или плавающая?

Плаваюча. Знов поставив лєсєнку з інтервалом 100 баксів на шорт бітка від 10000.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:31

  Козак-характерник написав:9,520.31 став на шорт біта + усереднив шорт на бнб 16.32

П.С. Ставка фінансування 0.1% по бнб. Скоро обвал і великий куш. Не лише на морозиво, а й на червону ікру! :) Хто не бздо, ризикуйте!

Сгинь нечиста сила!!! Ты вошел в шорт - верный признак, что дальше полезет цена.
И ставка по БНБ в 0.1% / день означает, что шортистам дорого в позиции сидеть и дешевле будет закрыться с убытком, а не то что ты написал.

Да и вообще шортить монету биржи на которой торгуешь которая практически нигде больше не торгуется - это пилять ветку на которой сидишь. Владельцы этих шортунов могут в любой момент ликвидировать разогнав свою монету в цене.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra, щас буду сидеть и смотреть по недельным свечам. Если окажется, что вверх будет третья волна, а это обычно 3 недели роста, то усреднюсь ЧЕРЕЗ три недели на уровне, который будет. Если окажется, шо ФСЬО - долью в открытый шорт на 9,5к.
Vitaka
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