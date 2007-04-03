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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 11:38
Vitaka написав:Zebra
, щас буду сидеть и смотреть по недельным свечам. Если окажется, что вверх будет третья волна, а это обычно 3 недели роста, то усреднюсь ЧЕРЕЗ три недели на уровне, который будет. Если окажется, шо ФСЬО - долью в открытый шорт на 9,5к.
На каком уровне шорт сейчас?
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Zebra
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:38
Zebra написав:
И ставка по БНБ в 0.1% / день
0.1 раз на 8 годин...
Тобто 0.3 на добу. 109,5% річних. А з плечем 10 це 1095% річних.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:39
Козак-характерник написав: Zebra написав:
И ставка по БНБ в 0.1% / день
0.1 раз на 8 годин...
Тобто 0.3 на добу. 109,5% річних. А з плечем 10 це 1095% річних.
Козак, войди в лонг на всю котлету с плечем - очччень нада. Спаси рынок от безумия.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:41
Zebra написав:
Козак, войди в лонг на всю котлету с плечем - очччень нада. Спаси рынок от безумия.
Я вчора в лонг кєши став. Вже продав по 240. Тепер падати.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:41
Zebra написав: Vitaka написав:Zebra
, щас буду сидеть и смотреть по недельным свечам. Если окажется, что вверх будет третья волна, а это обычно 3 недели роста, то усреднюсь ЧЕРЕЗ три недели на уровне, который будет. Если окажется, шо ФСЬО - долью в открытый шорт на 9,5к.
На каком уровне шорт сейчас?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:44
Vitaka написав: Zebra написав: Vitaka написав:Zebra
, щас буду сидеть и смотреть по недельным свечам. Если окажется, что вверх будет третья волна, а это обычно 3 недели роста, то усреднюсь ЧЕРЕЗ три недели на уровне, который будет. Если окажется, шо ФСЬО - долью в открытый шорт на 9,5к.
На каком уровне шорт сейчас?
9411
Да, на недельках уже 5-ая свеча рисует рост.
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Zebra
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:44
рОкета! Туземун!
Всі ховайтеся! пАлєтелі. Маніпулька не заспокоїться поки не ліквідує козака. Порве шорти, навіть очко собі, але битиметься до 50 к.
дурілка картонная.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:48
Пока не понятно по 4-й свече. Шо это было? Коррекция перед третьей волной или первая фиксация, но на фоне халвинга её так выкупили?
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Vitaka
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:49
Vitaka написав:
Пока не понятно по 4-й свече. Шо это было? Коррекция перед третьей волной или первая фиксация, но на фоне халвинга её так выкупили?
Це війна сил Тьми проти Добра. Це вандетта...Помста козаку від диявола. Не бздо! Моліться! Бог з нами!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 11:54
У меня терпимый лимит потерь 500 баксов. На 9780 железобетонный стоп.
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