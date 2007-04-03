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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Vitaka
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Додано: Чет 14 тра, 2020 12:13
Vitaka написав:
Zebra написав:
У меня терпимый лимит потерь 500 баксов. На 9780 железобетонный стоп.
Не, ни копейки врагу. Пусть три недели бесится, а дальше посмотрим.
Шорт - это короткая по времени должна быть позиция. Торговая идея не отработала - зафиксировался, выдох, отдых, поиск новых точек входа.
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Zebra
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