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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1871187218731874

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 11:56

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Пока не понятно по 4-й свече. Шо это было? Коррекция перед третьей волной или первая фиксация, но на фоне халвинга её так выкупили?

Це війна сил Тьми проти Добра. Це вандетта...Помста козаку від диявола. Не бздо! Моліться! Бог з нами! 8)


Гроші (долиті в маржинальне забезпечення) не Бог, та здорово допомогають :D
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:05

  Zebra написав:У меня терпимый лимит потерь 500 баксов. На 9780 железобетонный стоп.

:D Не, ни копейки врагу. Пусть три недели бесится, а дальше посмотрим.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:13

  Vitaka написав:
  Zebra написав:У меня терпимый лимит потерь 500 баксов. На 9780 железобетонный стоп.

:D Не, ни копейки врагу. Пусть три недели бесится, а дальше посмотрим.

Шорт - это короткая по времени должна быть позиция. Торговая идея не отработала - зафиксировался, выдох, отдых, поиск новых точек входа.
Zebra
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  #<1 ... 1871187218731874
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