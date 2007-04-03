phantom_systems написав:Мало шортов ликвидировано, 60 лямов. Должно быть намного больше.
Так и шортистов не много осталось. Еще вчера было 5000 на битфинексе против 25000 лонгов. Сейчас 7000, но это шорты от текущих уровней, которые сегодня набирались в основном, а значит ликвидации для них +50% от текущих цен, это 14 000 - 15 000 - там будут жарить.
НО, если при забеге от 4000 до 10000 набралось аж 16 000 - 17 000 шортов в битке, которые постепенно и ликвидировало, то сейчас слабенько, всего 7000 - это не те шорты, которые погонят выше рынок.
phantom_systems написав:Мало шортов ликвидировано, 60 лямов. Должно быть намного больше.
Так и шортистов не много осталось. Еще вчера было 5000 на битфинексе против 25000 лонгов. Сейчас 7000, но это шорты от текущих уровней, которые сегодня набирались в основном, а значит ликвидации для них +50% от текущих цен, это 14 000 - 15 000 - там будут жарить.
НО, если при забеге от 4000 до 10000 набралось аж 16 000 - 17 000 шортов в битке, которые постепенно и ликвидировало, то сейчас слабенько, всего 7000 - это не те шорты, которые погонят выше рынок.
На 10к прибавится ликвидаций. Если закрепимся на день-два, нервы начнут сдавать у многих. Думаю, хотя бы лямов 200 шортов должны собрать.