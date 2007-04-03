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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1873187418751876>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:35

  Zebra написав:
  Vitaka написав:На Финике в стакане на покупку появилось 9,7к ВТС! :shock:

На какой цене? Вроде все так как и месяц назад.

9700 +/- А шо было прошлый раз?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:44

Мало шортов ликвидировано, 60 лямов. Должно быть намного больше.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:44

  Vitaka написав:
  Zebra написав:
  Vitaka написав:На Финике в стакане на покупку появилось 9,7к ВТС! :shock:

На какой цене? Вроде все так как и месяц назад.

9700 +/- А шо было прошлый раз?

Примерно такой же стакан как и сейчас
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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Не, только в левом стакане куча биток, 9,738К
Востаннє редагувалось Vitaka в Чет 14 тра, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:49

  Vitaka написав: :D Не, ни копейки врагу. Пусть три недели бесится, а дальше посмотрим.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:50

  phantom_systems написав:Мало шортов ликвидировано, 60 лямов. Должно быть намного больше.

Так и шортистов не много осталось. Еще вчера было 5000 на битфинексе против 25000 лонгов. Сейчас 7000, но это шорты от текущих уровней, которые сегодня набирались в основном, а значит ликвидации для них +50% от текущих цен, это 14 000 - 15 000 - там будут жарить.

НО, если при забеге от 4000 до 10000 набралось аж 16 000 - 17 000 шортов в битке, которые постепенно и ликвидировало, то сейчас слабенько, всего 7000 - это не те шорты, которые погонят выше рынок.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Маловато шортов на финике.
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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 12:55

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:Мало шортов ликвидировано, 60 лямов. Должно быть намного больше.

Так и шортистов не много осталось. Еще вчера было 5000 на битфинексе против 25000 лонгов. Сейчас 7000, но это шорты от текущих уровней, которые сегодня набирались в основном, а значит ликвидации для них +50% от текущих цен, это 14 000 - 15 000 - там будут жарить.

НО, если при забеге от 4000 до 10000 набралось аж 16 000 - 17 000 шортов в битке, которые постепенно и ликвидировало, то сейчас слабенько, всего 7000 - это не те шорты, которые погонят выше рынок.

На 10к прибавится ликвидаций. Если закрепимся на день-два, нервы начнут сдавать у многих. Думаю, хотя бы лямов 200 шортов должны собрать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я буду в их числе, решил пойти ва-банк, на моменте убыток 600 долларов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Иначе чем рост на крупном капитале это не назовешь, по всем биржам дающим статистику лонги в диком перевесе.

https://blockchainwhispers.com/bitmex-p ... alculator/
Zebra
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