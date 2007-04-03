9700 +/- А шо было прошлый раз?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:35
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:44
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Не, только в левом стакане куча биток, 9,738К
Востаннє редагувалось Vitaka в Чет 14 тра, 2020 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:49
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:50
Так и шортистов не много осталось. Еще вчера было 5000 на битфинексе против 25000 лонгов. Сейчас 7000, но это шорты от текущих уровней, которые сегодня набирались в основном, а значит ликвидации для них +50% от текущих цен, это 14 000 - 15 000 - там будут жарить.
НО, если при забеге от 4000 до 10000 набралось аж 16 000 - 17 000 шортов в битке, которые постепенно и ликвидировало, то сейчас слабенько, всего 7000 - это не те шорты, которые погонят выше рынок.
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Маловато шортов на финике.
Додано: Чет 14 тра, 2020 12:55
На 10к прибавится ликвидаций. Если закрепимся на день-два, нервы начнут сдавать у многих. Думаю, хотя бы лямов 200 шортов должны собрать.
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я буду в их числе, решил пойти ва-банк, на моменте убыток 600 долларов.
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Иначе чем рост на крупном капитале это не назовешь, по всем биржам дающим статистику лонги в диком перевесе.
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