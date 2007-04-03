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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1873187418751876

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:18

  Zebra написав:Иначе чем рост на крупном капитале это не назовешь, по всем биржам дающим статистику лонги в диком перевесе.

https://blockchainwhispers.com/bitmex-p ... alculator/


Ахахаха :) На Банане знатно постригли, вроде вчера было 40% шортов.
Опа... Финальный задёрг? Неее... Не может быть!
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:21

15 лямов лонгов, 70 лямов шортов. Все равно мало ликвидаций.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:00

Комрады, не шортите биткоин. Халвинг еще нифига не отыгран.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:03

  Zebra написав:У меня терпимый лимит потерь 500 баксов. На 9780 железобетонный стоп.

  OptiX написав:Ти уже який раз пишеш про друкування тезеру, але сьодно становишся у шорт)


Присоединяюсь к данному вопросу-недоумению..Реально Зебра,зачем??
Хотел брать первый шорт на 9940,оторвался от графиков на несколько часов..Пришел-9939 :lol: Все равно бы 1 пипса не хватило бы..Надеюсь этим не ограничится.Даешь 10400 с пробоем на 10700!Не зря ведь почти к 10К снова пришли,должны же ее в этот раз по настоящему оттестить!Вперде!!!Я пока на заборе с альтой,в шорты никуда не входил..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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