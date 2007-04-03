|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:18
Ахахаха
На Банане знатно постригли, вроде вчера было 40% шортов.
Опа... Финальный задёрг? Неее... Не может быть!
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1731
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 94 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:21
15 лямов лонгов, 70 лямов шортов. Все равно мало ликвидаций.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1087
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 тра, 2020 14:00
Комрады, не шортите биткоин. Халвинг еще нифига не отыгран.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 34408
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 861 раз.
- Подякували: 4014 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 14 тра, 2020 14:03
Zebra написав:
У меня терпимый лимит потерь 500 баксов. На 9780 железобетонный стоп.
OptiX написав:
Ти уже який раз пишеш про друкування тезеру, але сьодно становишся у шорт)
Присоединяюсь к данному вопросу-недоумению..Реально Зебра,зачем??
Хотел брать первый шорт на 9940,оторвался от графиков на несколько часов..Пришел-9939
Все равно бы 1 пипса не хватило бы..Надеюсь этим не ограничится.Даешь 10400 с пробоем на 10700!Не зря ведь почти к 10К снова пришли,должны же ее в этот раз по настоящему оттестить!Вперде!!!Я пока на заборе с альтой,в шорты никуда не входил..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 455
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|54106
|188796710
|
Чет 14 тра, 2020 14:03
сірий
|
|6949
|1555577
|
Чет 14 тра, 2020 10:20
Zebra
|
|38
|48046
|
|