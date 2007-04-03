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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1875187618771878>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:10

  osafly написав:
  Zebra написав:Тезера уже 9 млрд,
+300 млн за сутки.


Развязка судя по всему близка.Взял небольшой шорт на 9747,который планирую хорошо так перепоусреднять на уровнях выше...если дадут 9940,10100,10450 и 10700..Выше мечтать не будем


На битфинексе был такой кит JOE007 в таблице лидеров. Больше его нет. Даже твиттер свой удалил 6-7 мая. Говорят на росте цены битка до 10к его ликвидировало, там минус был около 20 млн долларов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:На битфинексе был такой кит JOE007 в таблице лидеров. Больше его нет


Тепер єдиний кашалот - це Козак-характерник! :lol:
Зробив усіх! :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:16

  osafly написав:Надеюсь этим не ограничится.Даешь 10400 с пробоем на 10700!Не зря ведь почти к 10К снова пришли,должны же ее в этот раз по настоящему оттестить!Вперде!!!

Я взагалі не розумію тих, хто очкує. :) Перший закуп в мене - подражнити маніпуля. Далі виставляю лєсєнку, доливаю маржи, спостерігаю с попкорном і кайфую. Частину шорту куплю і взагалі триматиму з плечем 10 до падіння дєда на 3000, а то і менше. Паралельно хеджую ризики і частину монет ставлю на лонг, ловлю як мілкі коливання 1-2%, так і роблю задєл на середньострок. Диверсифікай і ризик-менеджжмент. А дехто досі не вкурив, що в цьому грьобаному казино виграє той, хто з математикою друзякує і вміє рахувати. А хто не вміє калькулятор в поміч! Треба розробити таку стратегію, щоб будь який рух був по кайфу. :) Без плану - це чисте казино. Треба притримуватися плану.


П.С. Улыбаемся и машем....улыбаемся и машем!! :) Привіт дядє Колє і грьобаному маніпулю! :lol:
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 14 тра, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:На битфинексе был такой кит JOE007 в таблице лидеров. Больше его нет. Даже твиттер свой удалил 6-7 мая. Говорят на росте цены битка до 10к его ликвидировало, там минус был около 20 млн долларов.

Я тоже читал недели три назад что этот додик держит шорт с 7 с чем то там тысяч..На мартовском обвале заработал в районе 20млн,теперь судя по всему-все прое...л.Писали что он не просто кит,а входит в саму комманду биржи Бинанс..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:19

  Zebra написав:
  osafly написав:
  Zebra написав:Тезера уже 9 млрд,
+300 млн за сутки.


Развязка судя по всему близка.Взял небольшой шорт на 9747,который планирую хорошо так перепоусреднять на уровнях выше...если дадут 9940,10100,10450 и 10700..Выше мечтать не будем


На битфинексе был такой кит JOE007 в таблице лидеров. Больше его нет. Даже твиттер свой удалил 6-7 мая. Говорят на росте цены битка до 10к его ликвидировало, там минус был около 20 млн долларов.

Дошортился от 6800
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:20

  jump написав:
  Zebra написав:На битфинексе был такой кит JOE007 в таблице лидеров. Больше его нет


Тепер єдиний кашалот - це Козак-характерник! :lol:
Зробив усіх! :shock:

В мене нормальний депо на декількох біржах, з чотирма нулями, не хочу деяких тут засмучувати, що лише мріють про ліквідейшн козака, хай тішаться, навіщо людям свято псувати? :) Повторю, що тут чиста мамематика, план, ризик-менеджмент і здоровий глузд. Взагалі не розумію ці стєнання, куди курс йде. Треба мати профіт з будь якого руху. Диверсифікай, кошик....і в цілому ти в дамках. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:28

  Козак-характерник написав:Я взагалі не розумію тих, хто очкує. :) Перший закуп в мене - подражнити маніпуля.


  Козак-характерник написав:В мене нормальний депо на декількох біржах, з чотирма нулями

ROFL

Пока не закинешь хотя бы лям баксов в маржиналку, будешь для китов планктоном
Востаннє редагувалось phantom_systems в Чет 14 тра, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:28

я не пойму, а что сложного? чего вы в шорт становитесь без сигналов от балды? что сложного в том, чтобы подождать пару дней биток до уровня 10к и шортануть при падении\набрать лонг при пробое? ну или уверенно стать в шорт при пробое 8200? на графике видно, что движения одни и те же, как прошлые разы. получили хай, упали, в момент отросли, но чуть ниже хая и дальше упали. все тоже самое, только быстрее. зачем эта вся лудомания? да и на часовике даже не было никаких сигналов на шорт
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spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:31

  spacemachine написав:я не пойму, а что сложного? чего вы в шорт становитесь без сигналов от балды? что сложного в том, чтобы подождать пару дней биток до уровня 10к и шортануть при падении\набрать лонг при пробое? ну или уверенно стать в шорт при пробое 8200? на графике видно, что движения одни и те же, как прошлые разы. получили хай, упали, в момент отросли, но чуть ниже хая и дальше упали. все тоже самое, только быстрее. зачем эта вся лудомания? да и на часовике даже не было никаких сигналов на шорт


В данном случае цена до 10к не дошла. И вы сидите без шорта. И где логика? Ждать 8200, чтоб там открыть шорт?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:38

  phantom_systems написав:Пока не закинешь хотя бы лям баксов в маржиналку, будешь для китов планктоном

Мені й так добре. На морозиво вистачає. Іноді й ікоркою ласую... :) Бог дає і дяка Йому за Його щедроти...
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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