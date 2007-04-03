На битфинексе был такой кит JOE007 в таблице лидеров. Больше его нет. Даже твиттер свой удалил 6-7 мая. Говорят на росте цены битка до 10к его ликвидировало, там минус был около 20 млн долларов.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:10
На битфинексе был такой кит JOE007 в таблице лидеров. Больше его нет. Даже твиттер свой удалил 6-7 мая. Говорят на росте цены битка до 10к его ликвидировало, там минус был около 20 млн долларов.
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:16
Я взагалі не розумію тих, хто очкує. Перший закуп в мене - подражнити маніпуля. Далі виставляю лєсєнку, доливаю маржи, спостерігаю с попкорном і кайфую. Частину шорту куплю і взагалі триматиму з плечем 10 до падіння дєда на 3000, а то і менше. Паралельно хеджую ризики і частину монет ставлю на лонг, ловлю як мілкі коливання 1-2%, так і роблю задєл на середньострок. Диверсифікай і ризик-менеджжмент. А дехто досі не вкурив, що в цьому грьобаному казино виграє той, хто з математикою друзякує і вміє рахувати. А хто не вміє калькулятор в поміч! Треба розробити таку стратегію, щоб будь який рух був по кайфу. Без плану - це чисте казино. Треба притримуватися плану.
П.С. Улыбаемся и машем....улыбаемся и машем!! Привіт дядє Колє і грьобаному маніпулю!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 14 тра, 2020 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я тоже читал недели три назад что этот додик держит шорт с 7 с чем то там тысяч..На мартовском обвале заработал в районе 20млн,теперь судя по всему-все прое...л.Писали что он не просто кит,а входит в саму комманду биржи Бинанс..
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Додано: Чет 14 тра, 2020 15:19
Дошортился от 6800
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:20
В мене нормальний депо на декількох біржах, з чотирма нулями, не хочу деяких тут засмучувати, що лише мріють про ліквідейшн козака, хай тішаться, навіщо людям свято псувати? Повторю, що тут чиста мамематика, план, ризик-менеджмент і здоровий глузд. Взагалі не розумію ці стєнання, куди курс йде. Треба мати профіт з будь якого руху. Диверсифікай, кошик....і в цілому ти в дамках.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:28
ROFL
Пока не закинешь хотя бы лям баксов в маржиналку, будешь для китов планктоном
Востаннє редагувалось phantom_systems в Чет 14 тра, 2020 15:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:28
я не пойму, а что сложного? чего вы в шорт становитесь без сигналов от балды? что сложного в том, чтобы подождать пару дней биток до уровня 10к и шортануть при падении\набрать лонг при пробое? ну или уверенно стать в шорт при пробое 8200? на графике видно, что движения одни и те же, как прошлые разы. получили хай, упали, в момент отросли, но чуть ниже хая и дальше упали. все тоже самое, только быстрее. зачем эта вся лудомания? да и на часовике даже не было никаких сигналов на шорт
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:31
В данном случае цена до 10к не дошла. И вы сидите без шорта. И где логика? Ждать 8200, чтоб там открыть шорт?
Додано: Чет 14 тра, 2020 15:38
Мені й так добре. На морозиво вистачає. Іноді й ікоркою ласую... Бог дає і дяка Йому за Його щедроти...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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