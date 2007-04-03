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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1875187618771878

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Альта в джопе.Хоть бы одну монету из первой тридцатки что ли пампанули бы..Так,ради приличия какого то
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osafly
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:40

  Zebra написав:
  spacemachine написав:я не пойму, а что сложного? чего вы в шорт становитесь без сигналов от балды? что сложного в том, чтобы подождать пару дней биток до уровня 10к и шортануть при падении\набрать лонг при пробое? ну или уверенно стать в шорт при пробое 8200? на графике видно, что движения одни и те же, как прошлые разы. получили хай, упали, в момент отросли, но чуть ниже хая и дальше упали. все тоже самое, только быстрее. зачем эта вся лудомания? да и на часовике даже не было никаких сигналов на шорт


В данном случае цена до 10к не дошла. И вы сидите без шорта. И где логика? Ждать 8200, чтоб там открыть шорт?

предлагаете встать в шорт, основываясь на интуиции? цена не дошла, но день еще не закончился, можно и понаблюдать вне рынка
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:45

  spacemachine написав:предлагаете встать в шорт, основываясь на интуиции?

НІХТО не знає майбутнього. НІХТО! Затямте собі. Лише Бог! Всі аналізи цікаво спостерігати лише як відбувшийся факт, з часом...Це крипта - онлайн казино. Точніше гибрид казино і фінансової піраміди. Тільки план і ризик-менеджмент можуть зробити осмисленим і ефективним, перебування в цій екосистемі. Хижаки поїдають слабких, слабкі намагаються зжерти ще слабкіших. Жорстокий світ. Царство диявола. Лише Бог нас врятує.

Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 14 тра, 2020 15:48, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:46

Немецкий онлайн-банк Bitwala, действующий под лицензией немецкого банка SolarisBank, начал принимать вкладывать в биткоинах.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:47

  spacemachine написав:
  Zebra написав:
  spacemachine написав:я не пойму, а что сложного? чего вы в шорт становитесь без сигналов от балды? что сложного в том, чтобы подождать пару дней биток до уровня 10к и шортануть при падении\набрать лонг при пробое? ну или уверенно стать в шорт при пробое 8200? на графике видно, что движения одни и те же, как прошлые разы. получили хай, упали, в момент отросли, но чуть ниже хая и дальше упали. все тоже самое, только быстрее. зачем эта вся лудомания? да и на часовике даже не было никаких сигналов на шорт


В данном случае цена до 10к не дошла. И вы сидите без шорта. И где логика? Ждать 8200, чтоб там открыть шорт?

предлагаете встать в шорт, основываясь на интуиции? цена не дошла, но день еще не закончился, можно и понаблюдать вне рынка


Я привел аргументы в пользу шорта - отсутствие шортистов и исторические фигуры "ловушка для быков". Те шорты, что сейчас открыты, набраны уже после 9000 и им не страшно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:54

  spacemachine написав:предлагаете встать в шорт, основываясь на интуиции? цена не дошла, но день еще не закончился, можно и понаблюдать вне рынка

Ну напишите Ваши уровни цифрами здесь-никто против не будет...интересно будет посмотреть.Можно без фото,по которых ни хрена не видать..Здесь каждый может высказывать свое видение.
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  #<1 ... 1875187618771878
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