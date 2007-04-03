spacemachine написав:предлагаете встать в шорт, основываясь на интуиции? цена не дошла, но день еще не закончился, можно и понаблюдать вне рынка
Ну напишите Ваши уровни цифрами здесь-никто против не будет...интересно будет посмотреть.Можно без фото,по которых ни хрена не видать..Здесь каждый может высказывать свое видение.
мое видение до конца года шорт с 8200 на 5500, стоп 10600 и потом лонг до 8к, если наберу по 4.5-5.5к лонг 10600 стоп плавающий, тот же район 8200-8500, если в ближайшее время, но позже можно переставить на 9-9.5к. где продавать пока идей вообще 0. разброс большой, но зато я уверен на 90%, что все пойдет по плану еще возьму небольшой шорт с 10К аккурат с небольшим стопом, если дойдет, там как раз четко фибо 0.618 и куча сопротивлений, щас вне рынка, потому что считаю, что движение не завершено и ситуация крайне спорная
TylerTruman_ написав:поточні 9к+ немає сенсу порівнювати із ілюстраціями, т.я. то були звичні рухи ціни на корекції після параболічного росту, ... після березневого краху ніякого параболічного росту не було, просто ціна у висхідній фігурі, якби
Бича пастка існує навіть на 5-ти хвилинках - це загальновідомо. Параболічне зростання з 4000 до 10000 - є.
TylerTruman_ написав:поточні 9к+ немає сенсу порівнювати із ілюстраціями, т.я. то були звичні рухи ціни на корекції після параболічного росту, ... після березневого краху ніякого параболічного росту не було, просто ціна у висхідній фігурі, якби
Бича пастка існує навіть на 5-ти хвилинках - це загальновідомо. Параболічне зростання з 4000 до 10000 - є.
на денному ТФ, що бича пастка, що параболічний ріст 4-10к => є тільки у твоїй уяві, на реальному графіку ти їх не проілюструєш
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую