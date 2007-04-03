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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1876187718781879

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:41

  osafly написав:
  spacemachine написав:предлагаете встать в шорт, основываясь на интуиции? цена не дошла, но день еще не закончился, можно и понаблюдать вне рынка

Ну напишите Ваши уровни цифрами здесь-никто против не будет...интересно будет посмотреть.Можно без фото,по которых ни хрена не видать..Здесь каждый может высказывать свое видение.

мое видение до конца года
шорт с 8200 на 5500, стоп 10600 и потом лонг до 8к, если наберу по 4.5-5.5к
лонг 10600 стоп плавающий, тот же район 8200-8500, если в ближайшее время, но позже можно переставить на 9-9.5к. где продавать пока идей вообще 0.
разброс большой, но зато я уверен на 90%, что все пойдет по плану
еще возьму небольшой шорт с 10К аккурат с небольшим стопом, если дойдет, там как раз четко фибо 0.618 и куча сопротивлений, щас вне рынка, потому что считаю, что движение не завершено и ситуация крайне спорная
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:48

  TylerTruman_ написав:поточні 9к+ немає сенсу порівнювати із ілюстраціями, т.я. то були звичні рухи ціни на корекції після параболічного росту, ... після березневого краху ніякого параболічного росту не було, просто ціна у висхідній фігурі, якби :roll:

Бича пастка існує навіть на 5-ти хвилинках - це загальновідомо. Параболічне зростання з 4000 до 10000 - є.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:01

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:поточні 9к+ немає сенсу порівнювати із ілюстраціями, т.я. то були звичні рухи ціни на корекції після параболічного росту, ... після березневого краху ніякого параболічного росту не було, просто ціна у висхідній фігурі, якби :roll:

Бича пастка існує навіть на 5-ти хвилинках - це загальновідомо. Параболічне зростання з 4000 до 10000 - є.

на денному ТФ, що бича пастка, що параболічний ріст 4-10к => є тільки у твоїй уяві, на реальному графіку ти їх не проілюструєш :wink:
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:33

TylerTruman_
вообще-то на бул трап очень даже похоже
spacemachine
 
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