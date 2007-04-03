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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1877187818791880>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:41

  osafly написав:
  spacemachine написав:предлагаете встать в шорт, основываясь на интуиции? цена не дошла, но день еще не закончился, можно и понаблюдать вне рынка

Ну напишите Ваши уровни цифрами здесь-никто против не будет...интересно будет посмотреть.Можно без фото,по которых ни хрена не видать..Здесь каждый может высказывать свое видение.

мое видение до конца года
шорт с 8200 на 5500, стоп 10600 и потом лонг до 8к, если наберу по 4.5-5.5к
лонг 10600 стоп плавающий, тот же район 8200-8500, если в ближайшее время, но позже можно переставить на 9-9.5к. где продавать пока идей вообще 0.
разброс большой, но зато я уверен на 90%, что все пойдет по плану
еще возьму небольшой шорт с 10К аккурат с небольшим стопом, если дойдет, там как раз четко фибо 0.618 и куча сопротивлений, щас вне рынка, потому что считаю, что движение не завершено и ситуация крайне спорная
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:48

  TylerTruman_ написав:поточні 9к+ немає сенсу порівнювати із ілюстраціями, т.я. то були звичні рухи ціни на корекції після параболічного росту, ... після березневого краху ніякого параболічного росту не було, просто ціна у висхідній фігурі, якби :roll:

Бича пастка існує навіть на 5-ти хвилинках - це загальновідомо. Параболічне зростання з 4000 до 10000 - є.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:01

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:поточні 9к+ немає сенсу порівнювати із ілюстраціями, т.я. то були звичні рухи ціни на корекції після параболічного росту, ... після березневого краху ніякого параболічного росту не було, просто ціна у висхідній фігурі, якби :roll:

Бича пастка існує навіть на 5-ти хвилинках - це загальновідомо. Параболічне зростання з 4000 до 10000 - є.

на денному ТФ, що бича пастка, що параболічний ріст 4-10к => є тільки у твоїй уяві, на реальному графіку ти їх не проілюструєш :wink:
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:33

TylerTruman_
вообще-то на бул трап очень даже похоже
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:53

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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 18:52

  Zebra написав:Тезера уже 9 млрд,
+300 млн за сутки.

А сколько битфинекс берет % за кредитное плече в сутки?
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:27

  kuzment написав:
  Zebra написав:Тезера уже 9 млрд,
+300 млн за сутки.

А сколько битфинекс берет % за кредитное плече в сутки?

Сейчас 0,02% в день, но можно перезанять, если ставка упадёт.
0,02% - это низкий %. Я после 0,07 перестал часть депо размещать.
Востаннє редагувалось Vitaka в Чет 14 тра, 2020 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:46

  spacemachine написав:TylerTruman_
вообще-то на бул трап очень даже похоже

скоріше, схоже, що ти не маєш впевненості в подальшому рухові ціни, ... булл трепом, наприклад, може бути хибний пробій супротиву (в паттерні, чи просто трендової), або хибний північний вихід із боковика, ... нічого подібного зараз немає
у топіку "Валютный рынок в контексте ДС" аналітику більше не публікую
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:59

  Vitaka написав:
  kuzment написав:
  Zebra написав:Тезера уже 9 млрд,
+300 млн за сутки.

А сколько битфинекс берет % за кредитное плече в сутки?

Сейчас 0,02% в день, но можно перезанять, если ставка упадёт.

Может и вправду разобраться с этой темой... На майнинге уже потерял, нужно и здесь оставить след
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:59

  TylerTruman_ написав:
  spacemachine написав:TylerTruman_
вообще-то на бул трап очень даже похоже

скоріше, схоже, що ти не маєш впевненості в подальшому рухові ціни, ... булл трепом, наприклад, може бути хибний пробій супротиву (в паттерні, чи просто трендової), або хибний північний вихід із боковика, ... нічого подібного зараз немає

Ви маєте таку впевненість?
Vitaka
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