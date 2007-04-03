RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1877187818791880

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:11

  Vitaka написав:Ви маєте таку впевненість?

Хочеш розсмішити Бога? Розкажи Йому про свій плян... :)

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28483
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шото дедушка на ножку припадает :)
Старпёр ФСЬО.
Востаннє редагувалось Vitaka в Чет 14 тра, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 15.10.14
Подякував: 94 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:32

  Vitaka написав:Шото дедушка на ножку припадает :)

Дайте йому віагри, старпьору... :) Для підтримання стояка.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28483
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:03

  Vitaka написав:
  kuzment написав:
  Zebra написав:Тезера уже 9 млрд,
+300 млн за сутки.

А сколько битфинекс берет % за кредитное плече в сутки?

Сейчас 0,02% в день, но можно перезанять, если ставка упадёт.
0,02% - это низкий %. Я после 0,07 перестал часть депо размещать.

Сейчас 0.08% дают за USD и ставка растет. Это 29,2% годовых (-15% комиссионных биржи) = 24.82% "на руки".

Кстати, рост этой ставки - верный признак, что лонгисты заигрались.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8395
З нами з: 21.09.12
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1877187818791880
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: dir, sergey_sryvkin, Zebra і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5414, 5415, 5416
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
54151 188809935
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 21:04
sergey_sryvkin
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6949 1555716
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 10:20
Zebra
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48047
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.