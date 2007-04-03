Хочеш розсмішити Бога? Розкажи Йому про свій плян...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:11
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Шото дедушка на ножку припадает
Старпёр ФСЬО.
Востаннє редагувалось Vitaka в Чет 14 тра, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:32
Дайте йому віагри, старпьору... Для підтримання стояка.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:03
Сейчас 0.08% дают за USD и ставка растет. Это 29,2% годовых (-15% комиссионных биржи) = 24.82% "на руки".
Кстати, рост этой ставки - верный признак, что лонгисты заигрались.
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