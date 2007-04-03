Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 14 тра, 2020 20:11
Vitaka написав:
Ви маєте таку впевненість?
Хочеш розсмішити Бога? Розкажи Йому про свій плян...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:20
Шото дедушка на ножку припадает
Старпёр ФСЬО.
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Vitaka
в Чет 14 тра, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Додано: Чет 14 тра, 2020 20:32
Vitaka написав:
Шото дедушка на ножку припадает
Дайте йому віагри, старпьору...
Для підтримання стояка.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 21:03
Vitaka написав: kuzment написав: Zebra написав:
Тезера уже 9 млрд,
+300 млн за сутки.
А сколько битфинекс берет % за кредитное плече в сутки?
Сейчас 0,02% в день, но можно перезанять, если ставка упадёт.
0,02% - это низкий %. Я после 0,07 перестал часть депо размещать.
Сейчас 0.08% дают за USD и ставка растет. Это 29,2% годовых (-15% комиссионных биржи) = 24.82% "на руки".
Кстати, рост этой ставки - верный признак, что лонгисты заигрались.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 21:24
TylerTruman_ написав: spacemachine написав: TylerTruman_
вообще-то на бул трап очень даже похоже
скоріше, схоже, що ти не маєш впевненості в подальшому рухові ціни, ... булл трепом, наприклад, може бути хибний пробій супротиву (в паттерні, чи просто трендової), або хибний північний вихід із боковика, ... нічого подібного зараз немає
что значит не маю впевненостi в руховi? она что, на месте застынет?
вот тебе бул трап на картинке. под твое описание не подходит
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