spacemachine написав:TylerTruman_ вообще-то на бул трап очень даже похоже
скоріше, схоже, що ти не маєш впевненості в подальшому рухові ціни, ... булл трепом, наприклад, може бути хибний пробій супротиву (в паттерні, чи просто трендової), або хибний північний вихід із боковика, ... нічого подібного зараз немає
что значит не маю впевненостi в руховi? она что, на месте застынет? вот тебе бул трап на картинке. под твое описание не подходит
Вот еще одну бульбашку дунули буквально за пару часов..Прошило сразу несколько уровней,позакрывалась большая половина ордеров...На 0.99 хороший был...Попал!Бульбашка OMG называется..Может дальше продолжат пампить,хотя с такой свечой...Вряд ли...Стоит еще ордер на 1.18.Ну,давайте хлопцы-вперде OMG!
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spacemachine написав:TylerTruman_ вообще-то на бул трап очень даже похоже
скоріше, схоже, що ти не маєш впевненості в подальшому рухові ціни, ... булл трепом, наприклад, може бути хибний пробій супротиву (в паттерні, чи просто трендової), або хибний північний вихід із боковика, ... нічого подібного зараз немає
вот тебе бул трап на картинке. под твое описание не подходит
хом'як треп під твою і Зебри аргументацію дуже підходить
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 14 тра, 2020 23:45, всього редагувалось 1 раз.
spacemachine написав:TylerTruman_ вообще-то на бул трап очень даже похоже
скоріше, схоже, що ти не маєш впевненості в подальшому рухові ціни, ... булл трепом, наприклад, може бути хибний пробій супротиву (в паттерні, чи просто трендової), або хибний північний вихід із боковика, ... нічого подібного зараз немає
Ви маєте таку впевненість?
хамахоподібної впевненості не маю позицію під подальший рух ціни маю