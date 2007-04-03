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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1877187818791880

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:11

  Vitaka написав:Ви маєте таку впевненість?

Хочеш розсмішити Бога? Розкажи Йому про свій плян... :)

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Шото дедушка на ножку припадает :)
Старпёр ФСЬО.
Востаннє редагувалось Vitaka в Чет 14 тра, 2020 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:32

  Vitaka написав:Шото дедушка на ножку припадает :)

Дайте йому віагри, старпьору... :) Для підтримання стояка.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:03

  Vitaka написав:
  kuzment написав:
  Zebra написав:Тезера уже 9 млрд,
+300 млн за сутки.

А сколько битфинекс берет % за кредитное плече в сутки?

Сейчас 0,02% в день, но можно перезанять, если ставка упадёт.
0,02% - это низкий %. Я после 0,07 перестал часть депо размещать.

Сейчас 0.08% дают за USD и ставка растет. Это 29,2% годовых (-15% комиссионных биржи) = 24.82% "на руки".

Кстати, рост этой ставки - верный признак, что лонгисты заигрались.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:24

  TylerTruman_ написав:
  spacemachine написав:TylerTruman_
вообще-то на бул трап очень даже похоже

скоріше, схоже, що ти не маєш впевненості в подальшому рухові ціни, ... булл трепом, наприклад, може бути хибний пробій супротиву (в паттерні, чи просто трендової), або хибний північний вихід із боковика, ... нічого подібного зараз немає

что значит не маю впевненостi в руховi? она что, на месте застынет?
Зображення
вот тебе бул трап на картинке. под твое описание не подходит
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:19

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вот еще одну бульбашку дунули буквально за пару часов..Прошило сразу несколько уровней,позакрывалась большая половина ордеров...На 0.99 хороший был...Попал!Бульбашка OMG называется..Может дальше продолжат пампить,хотя с такой свечой...Вряд ли...Стоит еще ордер на 1.18.Ну,давайте хлопцы-вперде OMG!
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:34

  spacemachine написав:
  TylerTruman_ написав:
  spacemachine написав:TylerTruman_
вообще-то на бул трап очень даже похоже

скоріше, схоже, що ти не маєш впевненості в подальшому рухові ціни, ... булл трепом, наприклад, може бути хибний пробій супротиву (в паттерні, чи просто трендової), або хибний північний вихід із боковика, ... нічого подібного зараз немає

Зображення
вот тебе бул трап на картинке. под твое описание не подходит

хом'як треп :mrgreen: під твою і Зебри аргументацію дуже підходить :roll:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 14 тра, 2020 23:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:42

  Vitaka написав:
  TylerTruman_ написав:
  spacemachine написав:TylerTruman_
вообще-то на бул трап очень даже похоже

скоріше, схоже, що ти не маєш впевненості в подальшому рухові ціни, ... булл трепом, наприклад, може бути хибний пробій супротиву (в паттерні, чи просто трендової), або хибний північний вихід із боковика, ... нічого подібного зараз немає

Ви маєте таку впевненість?

хамахоподібної впевненості не маю :) позицію під подальший рух ціни маю 8)
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:47

  TylerTruman_ написав:позицію під подальший рух ціни маю 8)

Рух угору?
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

TylerTruman_, ну Вы хоть покажите настоящий-пренастоящий треп-трап :) Если не секрет, конечно.
Vitaka
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