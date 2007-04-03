до діда коротка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:31
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:36
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:51
Пам'ятаймо, що маніпулька не заспокоїться поки не ліквідує козака... А у козака ордери до 50 к. І один на 100к. Чим диявол не пожартує? Так що ховайтеся і сидіть на заборі. І взагалі тут не ходіть, а то снєг башка попадьот, савсєм мьортвиє будєтє...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сорри, я фиксанул убыток по 9640 в размере $300 на проливе от 9875.
Не нравится мне эта пила накопительная.
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