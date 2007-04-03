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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1878187918801881

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:31

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:позицію під подальший рух ціни маю 8)

Рух угору?

до діда коротка
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:36

  Vitaka написав:TylerTruman_, ну Вы хоть покажите настоящий-пренастоящий треп-трап :) Если не секрет, конечно.

я пробував, але Зебра в іншу сторону видав деяке імхо, а Макс був ще категоричнішим :mrgreen: Кучинелли уважніший 8)
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:51

Пам'ятаймо, що маніпулька не заспокоїться поки не ліквідує козака... :) А у козака ордери до 50 к. І один на 100к. :) Чим диявол не пожартує? Так що ховайтеся і сидіть на заборі. І взагалі тут не ходіть, а то снєг башка попадьот, савсєм мьортвиє будєтє... :lol:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сорри, я фиксанул убыток по 9640 в размере $300 на проливе от 9875.
Не нравится мне эта пила накопительная.
Zebra
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