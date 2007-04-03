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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:36
Vitaka написав:TylerTruman_
, ну Вы хоть покажите настоящий-пренастоящий треп-трап
Если не секрет, конечно.
я пробував, але Зебра в іншу сторону видав деяке імхо, а Макс був ще категоричнішим
Кучинелли уважніший
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TylerTruman_
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:51
Пам'ятаймо, що маніпулька не заспокоїться поки не ліквідує козака...
А у козака ордери до 50 к. І один на 100к.
Чим диявол не пожартує? Так що ховайтеся і сидіть на заборі. І взагалі тут не ходіть, а то снєг башка попадьот, савсєм мьортвиє будєтє...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:20
Сорри, я фиксанул убыток по 9640 в размере $300 на проливе от 9875.
Не нравится мне эта пила накопительная.
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Zebra
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 06:40
Козак-характерник написав:
Пам'ятаймо, що маніпулька не заспокоїться поки не ліквідує козака...
А у козака ордери до 50 к. І один на 100к.
Чим диявол не пожартує? Так що ховайтеся і сидіть на заборі. І взагалі тут не ходіть, а то снєг башка попадьот, савсєм мьортвиє будєтє...
Шо Ти там триндиш? Які ордери на 100к? 100к це 500 кефірів. Двіж на 0.5% по кефіру це прибуток 500уе, а ти збираєш кріхи по 17-30ує на морозиво і радієш як дитина копійкам.
Може на споті й лежить в тебе 10к, це не проблема, але не в ордерах.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 07:40
Zebra написав:
Сорри, я фиксанул убыток по 9640 в размере $300 на проливе от 9875.
Не нравится мне эта пила накопительная.
Обидно! Сочувствую...
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sleazy
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