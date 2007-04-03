RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1878187918801881

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:31

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:позицію під подальший рух ціни маю 8)

Рух угору?

до діда коротка
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 889
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:36

  Vitaka написав:TylerTruman_, ну Вы хоть покажите настоящий-пренастоящий треп-трап :) Если не секрет, конечно.

я пробував, але Зебра в іншу сторону видав деяке імхо, а Макс був ще категоричнішим :mrgreen: Кучинелли уважніший 8)
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 889
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:51

Пам'ятаймо, що маніпулька не заспокоїться поки не ліквідує козака... :) А у козака ордери до 50 к. І один на 100к. :) Чим диявол не пожартує? Так що ховайтеся і сидіть на заборі. І взагалі тут не ходіть, а то снєг башка попадьот, савсєм мьортвиє будєтє... :lol:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28484
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1930 раз.
Подякували: 2113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сорри, я фиксанул убыток по 9640 в размере $300 на проливе от 9875.
Не нравится мне эта пила накопительная.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8398
З нами з: 21.09.12
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 06:40

  Козак-характерник написав:Пам'ятаймо, що маніпулька не заспокоїться поки не ліквідує козака... :) А у козака ордери до 50 к. І один на 100к. :) Чим диявол не пожартує? Так що ховайтеся і сидіть на заборі. І взагалі тут не ходіть, а то снєг башка попадьот, савсєм мьортвиє будєтє... :lol:

Шо Ти там триндиш? Які ордери на 100к? 100к це 500 кефірів. Двіж на 0.5% по кефіру це прибуток 500уе, а ти збираєш кріхи по 17-30ує на морозиво і радієш як дитина копійкам.
Може на споті й лежить в тебе 10к, це не проблема, але не в ордерах.
OptiX
 
Повідомлень: 132
З нами з: 13.09.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 07:40

  Zebra написав:Сорри, я фиксанул убыток по 9640 в размере $300 на проливе от 9875.
Не нравится мне эта пила накопительная.

Обидно! Сочувствую...
sleazy
 
Повідомлень: 407
З нами з: 24.05.11
Подякував: 1571 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сдается мне,после переваливания деда за 10К и закрепления там,альты начнут стрелять выборочно как откупоренные бутылки шампанского.На данный момент имеем ZRX и OMG(незнакомый скам в расчет не беру),глядя на динамику,следующая может быть IOTA-начала неплохо идти..Держу пальцы..Хотелось бы увидеть Waves и Cardano,потому как стреляют пока те монеты,о которых все уже подзабыли,но они в свое время стабильно входили в топ-30+-
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 462
З нами з: 29.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:38

  osafly написав:Сдается мне,после переваливания деда за 10К и закрепления там,альты начнут стрелять выборочно как откупоренные бутылки шампанского.На данный момент имеем ZRX и OMG(незнакомый скам в расчет не беру),глядя на динамику,следующая может быть IOTA-начала неплохо идти..Держу пальцы..Хотелось бы увидеть Waves и Cardano,потому как стреляют пока те монеты,о которых все уже подзабыли,но они в свое время стабильно входили в топ-30+-

інше діло, що багато шіткоїнів на такому післяхалвінговому сценарії діда, до того як стріляти може ще отримати халвінг ціни по кросу :mrgreen:
... на туземуні бітка в грудні 2017, ХРиПлого на молодому (тоді) бінансові крашнули до 2х сатоші, коли на всяких поло і фініках додампили до 1,1к сатоші, естафета туземінів на шіткоїнах була уже на хаях діда
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 889
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:51

  sleazy написав:
  Zebra написав:Сорри, я фиксанул убыток по 9640 в размере $300 на проливе от 9875.
Не нравится мне эта пила накопительная.

Обидно! Сочувствую...

Сейчас переоткроюсь выше)))
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8398
З нами з: 21.09.12
Подякував: 832 раз.
Подякували: 1327 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1878187918801881
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Zebra і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5416, 5417, 5418
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
54170 188824105
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 тра, 2020 10:59
PS4
Валютный рынок в мире 1 ... 693, 694, 695
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6949 1555892
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 10:20
Zebra
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48049
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.