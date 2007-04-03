до діда коротка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:31
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:36
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:51
Пам'ятаймо, що маніпулька не заспокоїться поки не ліквідує козака... А у козака ордери до 50 к. І один на 100к. Чим диявол не пожартує? Так що ховайтеся і сидіть на заборі. І взагалі тут не ходіть, а то снєг башка попадьот, савсєм мьортвиє будєтє...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 01:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сорри, я фиксанул убыток по 9640 в размере $300 на проливе от 9875.
Не нравится мне эта пила накопительная.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 06:40
Шо Ти там триндиш? Які ордери на 100к? 100к це 500 кефірів. Двіж на 0.5% по кефіру це прибуток 500уе, а ти збираєш кріхи по 17-30ує на морозиво і радієш як дитина копійкам.
Може на споті й лежить в тебе 10к, це не проблема, але не в ордерах.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 07:40
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сдается мне,после переваливания деда за 10К и закрепления там,альты начнут стрелять выборочно как откупоренные бутылки шампанского.На данный момент имеем ZRX и OMG(незнакомый скам в расчет не беру),глядя на динамику,следующая может быть IOTA-начала неплохо идти..Держу пальцы..Хотелось бы увидеть Waves и Cardano,потому как стреляют пока те монеты,о которых все уже подзабыли,но они в свое время стабильно входили в топ-30+-
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:38
інше діло, що багато шіткоїнів на такому післяхалвінговому сценарії діда, до того як стріляти може ще отримати халвінг ціни по кросу
... на туземуні бітка в грудні 2017, ХРиПлого на молодому (тоді) бінансові крашнули до 2х сатоші, коли на всяких поло і фініках додампили до 1,1к сатоші, естафета туземінів на шіткоїнах була уже на хаях діда
Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:51
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