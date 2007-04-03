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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1879188018811882

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 154
1) дно вже було пройдено
26%
40
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 154
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:41

  OptiX написав:
  Козак-характерник написав:Пам'ятаймо, що маніпулька не заспокоїться поки не ліквідує козака... :) А у козака ордери до 50 к. І один на 100к. :) Чим диявол не пожартує? Так що ховайтеся і сидіть на заборі. І взагалі тут не ходіть, а то снєг башка попадьот, савсєм мьортвиє будєтє... :lol:

Шо Ти там триндиш? Які ордери на 100к? 100к це 500 кефірів. Двіж на 0.5% по кефіру це прибуток 500уе, а ти збираєш кріхи по 17-30ує на морозиво і радієш як дитина копійкам.
Може на споті й лежить в тебе 10к, це не проблема, але не в ордерах.

І Вам доброго дня! :) Так, збираю на морозиво і радий цьому, це лише Ви мульйонами ворочаєте і ікру бочками їсте, а я так, погуляти вийшов... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:57

Тезер еще на 200 лямов прирос, уже 9 ярдов. Вместе с другими стэйблами 11,5 ярдов.

Что-то вяло дед идет вверх после ночного азиатского пролива. Если сегодня не качнут на 10к, вполне можем вернуться ниже 9к.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:14

  phantom_systems написав:Тезер еще на 200 лямов прирос, уже 9 ярдов. Вместе с другими стэйблами 11,5 ярдов.

Что-то вяло дед идет вверх после ночного азиатского пролива. Если сегодня не качнут на 10к, вполне можем вернуться ниже 9к.


Да качнут-качнут..Не обязательно сегодня,но на днях..Жду качки вплоть до 11К,ну может сотню-другую и не дотянет.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:42

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Тезер еще на 200 лямов прирос, уже 9 ярдов. Вместе с другими стэйблами 11,5 ярдов.

Что-то вяло дед идет вверх после ночного азиатского пролива. Если сегодня не качнут на 10к, вполне можем вернуться ниже 9к.


Да качнут-качнут..Не обязательно сегодня,но на днях..Жду качки вплоть до 11К,ну может сотню-другую и не дотянет.

На 11к уже не пойдет, полетит на 15к
там за 10к стопов (в том числе на покупку) спрятано - мама не горюй
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:59

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Тезер еще на 200 лямов прирос, уже 9 ярдов. Вместе с другими стэйблами 11,5 ярдов.

Что-то вяло дед идет вверх после ночного азиатского пролива. Если сегодня не качнут на 10к, вполне можем вернуться ниже 9к.


Да качнут-качнут..Не обязательно сегодня,но на днях..Жду качки вплоть до 11К,ну может сотню-другую и не дотянет.

Могут и выше, но сначала соберут стопы с лонгов. Ночью собрали, но недостаточно много.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:На 11к уже не пойдет, полетит на 15к
там за 10к стопов (в том числе на покупку) спрятано - мама не горюй

Да не будет 15...Выпустить всех кто встрял в прошлом году и в 2017г??Сейчас??Не то время.Кто это г... покупать будет??И на что главное??Биржи сами у себя на нарисованный Тизер нарисуют курс?!Все так же быстро и закончится...мегападением.Не было такого длительного накопления чтобы штурмовать 15К...В прошлом году,киты 4 месяца силы собирали чтоб штурмовать 14К...А тут прям за месяц все готовы оказались,с единоразовым проколом дна в несколько часов...Хороший значит будет шорт..кто не обделается.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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